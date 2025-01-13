Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın!

Arta kalan kahveyi bir saç bakım sırrına dönüştüren kafein, saç büyümesini desteklemeye, saç incelmesini önlemeye ve doğrudan topikal uygulama yoluyla antioksidan sağlamaya yardımcı olur. Saç derisine kan akışını uyarır ve saç dökülmesiyle bağlantılı hormonları engeller, tüketimden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 1

Sürekli değişen iklim, sorunlu kirlilik, pek de sağlıklı olmayan beslenme ve sürekli saç bakım ve şekillendirme ürünleri kullanımıyla, saçlarımız genellikle tüm bunların yükünü çeker.

YAŞAM HABERLERİ

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 2

Peki ya biraz kahveyi bir kenara koyarak saçınıza bir iyilik yapabilseydiniz? Evet, doğru duydunuz, kafeinin saç uzaması için faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 3

Saç incelmesi, insanların yaygın endişelerinden biridir ve yaşla birlikte hızlanır. Kafein, incelmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı bir antioksidan dozu sağlayabilir ve böylece kan akışını uyarabilir ve saç dökülmesiyle ilgili hormonlarla etkileşime girebilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 4

2014 yılında yapılan bir çalışma, kafeinin insan saç kökleri üzerindeki büyümeyi teşvik edici etkilerini ortaya koydu.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 5

Çalışma, hem erkeklerde hem de kadınlarda kafeinin saç şaftının uzamasını, anagen süresinin uzamasını ve saç matrisi keratinosit çoğalmasını uyardığını buldu. Kadınlar, erkeklere kıyasla kafeine karşı daha yüksek hassasiyet gösterdi.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 6

Kafein bir uyarıcı görevi görür ve kafa derisine kan akışını artırır. Bu süreç, saç köklerine oksijen gibi büyüme faktörlerinin ve besin maddelerinin alınmasını artırır ve büyüme döngüsünü harekete geçirir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 7

Kafein, hücreleri UV radyasyonuna karşı korumaya yardımcı olan ve böylece cildin fotoyaşlanma sürecini yavaşlatan güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.

Başka bir çalışma, kafeinin, androjenik alopesiye yol açabilen saç kökü hasarıyla bağlantılı bir hormon olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engelleme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 8

KAHVE SAÇ BAKIMINA NASIL DAHİL EDİLİR?

Kahvenin topikal uygulaması, tüketimden daha iyidir. Bunun nedeni, kafein tükettiğinizde, sindirim sisteminden geçmesi ve ardından kan dolaşımına emilmesidir. Ancak, tipik olarak uyguladığınızda, doğrudan saç köklerine ulaşabilir ve size istenen sonuçları sağlayabilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 9


Kafeini saç bakım rejiminize dahil etmenin en iyi yolu, kafein içeren saç derisi serumları, yağları ve şampuanları bulmaktır.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın! - 10

Kahveniz saç uzamasına yardımcı olabilir ve saç inceltme etkilerini ortadan kaldırabilir, ancak saç dökülmesi ilaçlarının yerini tutmaz. Ayrıca, kafeinin reçeteli ilaçlar kadar etkili olmadığını ve hiçbir tedavinin yerini almayacağını anlamak önemlidir.

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