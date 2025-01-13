Bilimsel olarak kanıtlandı: Arta kalan kahveyi saçınız için saklayın!
Arta kalan kahveyi bir saç bakım sırrına dönüştüren kafein, saç büyümesini desteklemeye, saç incelmesini önlemeye ve doğrudan topikal uygulama yoluyla antioksidan sağlamaya yardımcı olur. Saç derisine kan akışını uyarır ve saç dökülmesiyle bağlantılı hormonları engeller, tüketimden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Sürekli değişen iklim, sorunlu kirlilik, pek de sağlıklı olmayan beslenme ve sürekli saç bakım ve şekillendirme ürünleri kullanımıyla, saçlarımız genellikle tüm bunların yükünü çeker.