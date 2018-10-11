Bilirkişi Alina Boz'u haklı buldu

Alina Boz, Endemol Medya'ya açtığı 160 bin liralık tazminat davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu.
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Alina Boz,
Paramparça dizisinden 15 bölümlük ücretini almadığı iddiasıyla yapımcı şirket Endemol Medya'ya dava açtı.
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İstanbul Fikri ve Sanal Haklar Huku Mahkemesi'nde görülen dava dosyası bilirkişiye gönderildi.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Boz'u kısmi olarak haklı bulan bilirkişi, 83 ve 97. bölümleri arası oyuncunun alacağı ücretin 68 bin 850 TL olduğunu belirledi.
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20 yaşındaki oyuncu şu sıralar Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterine hayat veriyor.