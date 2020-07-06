Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklanma çağrısı

ntv.com.tr 06.07.2020 - 16:19 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 16:21
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı olarak bilinen ve suç ortağı olduğu düşünülen Ghislaine Maxwell geçen hafta tutuklanmıştı.
Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra hapishanede ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan Epstein’in kız arkadaşı Maxwell’in ardından gözler, bağlantılı olduğu düşünülen ünlü isimlere çevrildi.
ME TOO HAREKETİNİN ÖNCÜSÜNDEN ÇAĞRI
Yapımcı Harvey Weinstein'i cinsel tacizle ilk suçlayan kişi olarak yeni itirafların önünü açan ve Hollywood'da Me Too (Ben de) hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan, sosyal medyadan eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da tutuklanması çağrısı yaptı.
"SIRA CLINTON VE PRENS ANDREW'DA"
Weinstein ile Maxwell’in tutuklu olduğunu, Epstein’in ise hapishanede intihar ettiğini söyleyen McGowan, “Şimdi sıra Bill Clinton ve Prens Andrew’da” mesajını paylaştı.
Epstein’in çocuk istismarı iddialarını ele alan Jeffrey Epstein: Filthy Rich adlı belgeselde, Amerikalı milyarderin sahibi olduğu ve reşit olmayan kızları istismar edip fuhuşa zorladığı yer olduğu öne sürülen Karayipler’deki özel adasına Clinton’ın da gittiği görülmüştü.
Belgeselde Epstein ile Clinton’ın yan yana fotoğraflarının yer almasının ardından Clinton’ı sözcüsü Angel Urena, “Bu, ilk söylendiğinde koca bir yalandı ve bugün de hala öyle. Bunun kaç kere tekrarlandığının bir önemi yok” açıklamasıyla iddiaları reddetti.
PRENSE İFADE BASKISI
Öte yandan ‘sapık milyarder’ olarak tanımlanan Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları da gündemde.
Jeffrey Epstein gibi devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.
Prens Andrew’ın da reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği, Epstein ve Maxwell'in dahil olduğu ağla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Maxwell'in tutuklanmasından sonra New York'ta basın toplantısı düzenleyen savcılar Prens Andrew'a ifade vermesi çağrılarını yineledi.