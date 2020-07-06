Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklanma çağrısı

Epstein’in çocuk istismarı iddialarını ele alan Jeffrey Epstein: Filthy Rich adlı belgeselde, Amerikalı milyarderin sahibi olduğu ve reşit olmayan kızları istismar edip fuhuşa zorladığı yer olduğu öne sürülen Karayipler’deki özel adasına Clinton’ın da gittiği görülmüştü.

Belgeselde Epstein ile Clinton’ın yan yana fotoğraflarının yer almasının ardından Clinton’ı sözcüsü Angel Urena, “Bu, ilk söylendiğinde koca bir yalandı ve bugün de hala öyle. Bunun kaç kere tekrarlandığının bir önemi yok” açıklamasıyla iddiaları reddetti.

