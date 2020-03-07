Bill Clinton’dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı

LEWINSKY #METOO HAREKETİNDE

Monica Lewinsky skandalının Clinton’ın düşmanları tarafından planlandığı ve Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Başsavcı Starr soruşturmasının da o insanlar tarafından örgütlendiği söylenmişti. Starr'ın raporunda Clinton'la Lewinsky arasındaki cinsel oyunlar son derece detaylı şekilde, adeta pornografik bir hikaye gibi anlatılmış ve basına sızdırılmıştı.

İlişki daha önce dizi de olmuş, hatta bunun yapımcılığını da artık hikayesini bizzat aktarmak isteyen Lewinsky üstlenmişti.

#MeToo hareketi sırasında sesini bir hayli yükselten Monica Lewinsky, Clinton ile ilişkisini ‘yetkinin kötüye kullanılması’ olarak nitelemişti.