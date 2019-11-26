Bill Cosby’den hapishanede ilk röportaj

Ancak ABD basınında Cosby’nin, sarf ettiği sözlerle erken tahliye olasılığını ortadan kaldırmaya hizmet ettiği ileri sürüldü. Zira ABD’de şartlı tahliye kurulları, bu yönde karar verebilmek için mahkumların pişmanlık göstermesini bekliyor. Cosby ise davasının tamamen sahte olduğunu iddia etti.