Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu

Yüksek Mahkeme, önceki gün 5 kadının, Andrea Constand'ın suçlamasıyla bağlantısının olmadığı, sadece jüriyi Bill Cosby'nin kişiliği hakkında etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle aktörün hatalı yargılandığına karar verdi ve davayı düşürdü.

Weinstein'ın avukatı Arthur Aidala, Cosby davasının kendileri için emsal olacağını ve yapımcının da Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakılacağına inandıklarını söyledi.



