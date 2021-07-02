Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu

Tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby'in serbest bırakılması, Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein (69) için umut oldu. Avutkatı, kararın cinsel istismar ve üçüncü dereceden tecavüzden 23 yıl hapse çarptırılan Weinstein için emsal olacağını savundu.

02.07.2021 - 15:16

Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 1
Cinsel saldırı suçundan üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki yılı aşkın bir süredir cezaevinde olan oyuncu ve komedyen Bill Cosby'nin mahkumiyet kararı bozuldu.

Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 2
Yüksek Mahkeme, önceki gün 5 kadının, Andrea Constand'ın suçlamasıyla bağlantısının olmadığı, sadece jüriyi Bill Cosby'nin kişiliği hakkında etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle aktörün hatalı yargılandığına karar verdi ve davayı düşürdü.

Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 3
2 yıldır hapiste olan Bill Cosby, serbest kaldı. Cosby cezaevinden tahliye edildi ve evine döndü.
Bu karar Me Too (Ben de), hareketine yol açan film yapımcısı Hervey Weinstein (69) için adeta umut oldu.

Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 4
Weinstein'ın avukatı Arthur Aidala, Cosby davasının kendileri için emsal olacağını ve yapımcının da Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakılacağına inandıklarını söyledi.

Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 5
Aidala temyiz başvurusunda tanıkların jüriyi haksız yere etkilediğini öne sürmüştü.
Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu - 6
Hapisteki Harvey Weinstein'e bir cinsel saldırı suçlaması daha / Haber Detay-Tıkla Oku

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