Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti

Bill Cosby’yi 1960’lı yıllarda kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Sunni Welles 72 yaşında hayatını kaybetti. Welles, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken başlayan Welles, Leave It to Beaver ve “My Three Sons adlı sitcom’larda rol aldı.Elvis Presley ile şarkıcı ve dansçı olarak dünyayı gezerken gelişen dostluğuyla ünlendi.

Şarkıcı ve oyuncu John O’Banion ile evlenip boşanan Welles’in bu evlilkten Shaun O’Banion adında bir oğlu bulunuyor.

1990’lı yıllarda oyunculuktan emekli olan Welles, grubu Shiver ile caz müzisyenliği yapıyordu.