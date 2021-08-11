Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti

ntv.com.tr 11.08.2021 - 08:58
Bill Cosby’yi 1960’lı yıllarda kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Sunni Welles 72 yaşında hayatını kaybetti. Welles, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken başlayan Welles, Leave It to Beaver ve “My Three Sons adlı sitcom’larda rol aldı.Elvis Presley ile şarkıcı ve dansçı olarak dünyayı gezerken gelişen dostluğuyla ünlendi.
Şarkıcı ve oyuncu John O’Banion ile evlenip boşanan Welles’in bu evlilkten Shaun O’Banion adında bir oğlu bulunuyor.
1990’lı yıllarda oyunculuktan emekli olan Welles, grubu Shiver ile caz müzisyenliği yapıyordu.
"HENÜZ 17 YAŞINDAYDIM"
Ancak tüm dünya onu, Cosby'nin kendisine yaptıklarını gözyaşları içinde anlattığı basın toplantısından hatırlıyor.
Welles, 2015’te Bill Cosby’i cinsle saldırıyla suçlayan kadınların arasına katıldı. Cosby ile TV dizisi I Spy’ın setinde tanışan Welles,1960'ların ortalarında Hollywood’da bir caz kulübünü ziyaret ettikten sonra Cosby ile karşılaşması sırasında 17 yaşında hırslı bir şarkıcı olduğunu söyledi.
Mahkeme, Cosby'nin eski savcı Bruce Castor ile 2005 yılında yaptığı anlaşmanın, yeniden suçlanmasını engellemesi gerektiğine karar verdi.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Amerikalı komedyen, 2004'te Philadelphia'daki evinde Andrea Constand'a tecavüz ettiği suçlamasıyla 2015'te dava edilmiş ve 2018'de suçlu bulunmuştu. Cosby, üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasından birkaç gün önce tutuklanmıştı. 2017'deki ilk duruşmasında, yargıç ilk başta sadece davacının ifade vermesine izin vermiş ve jüri bir karara varamamıştı. Bununla birlikte, başka beş kadın, 2018'deki yeniden yargılamada Constand'a benzer iddialar içeren ifade verince dava, Cosby'nin 26 Nisan 2018'de mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.