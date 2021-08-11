Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti

Şarkıcı ve oyuncu John O’Banion ile evlenip boşanan Welles’in bu evlilkten Shaun O’Banion adında bir oğlu bulunuyor.

Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken başlayan Welles, Leave It to Beaver ve “My Three Sons adlı sitcom’larda rol aldı.Elvis Presley ile şarkıcı ve dansçı olarak dünyayı gezerken gelişen dostluğuyla ünlendi.

Welles, 2015’te Bill Cosby’i cinsle saldırıyla suçlayan kadınların arasına katıldı. Cosby ile TV dizisi I Spy’ın setinde tanışan Welles,1960'ların ortalarında Hollywood’da bir caz kulübünü ziyaret ettikten sonra Cosby ile karşılaşması sırasında 17 yaşında hırslı bir şarkıcı olduğunu söyledi.

Ancak tüm dünya onu, Cosby'nin kendisine yaptıklarını gözyaşları içinde anlattığı basın toplantısından hatırlıyor.

Welles, Cosby’nin kendisine kola ısmarladığını, sonrasında kulüpten nasıl ayrıldığını hatırlamadığını, çıplak ve yalnız bir halde bir dairede uyandığını anlattı. Welles, “O bir yıldızdı. Bill Cosby idi. Tüm bu cesur kadınlar öne çıkmaya başlayana kadar onu hafızama gömdüm” dedi.