Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti

Bill Cosby ile henüz 17 yaşındayken tanıştığını ve ünlü komedyenin kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Sunni Welles, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 08:58

Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 1

Bill Cosby’yi 1960’lı yıllarda kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Sunni Welles 72 yaşında hayatını kaybetti. Welles, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken başlayan Welles, Leave It to Beaver ve “My Three Sons adlı sitcom’larda rol aldı.Elvis Presley ile şarkıcı ve dansçı olarak dünyayı gezerken gelişen dostluğuyla ünlendi.

Şarkıcı ve oyuncu John O’Banion ile evlenip boşanan Welles’in bu evlilkten Shaun O’Banion adında bir oğlu bulunuyor.

1990’lı yıllarda oyunculuktan emekli olan Welles, grubu Shiver ile caz müzisyenliği yapıyordu.

Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 2

"HENÜZ 17 YAŞINDAYDIM"

Ancak tüm dünya onu, Cosby'nin kendisine yaptıklarını gözyaşları içinde anlattığı basın toplantısından hatırlıyor. 

Welles, 2015’te Bill Cosby’i cinsle saldırıyla suçlayan kadınların arasına katıldı. Cosby ile TV dizisi I Spy’ın setinde tanışan Welles,1960'ların ortalarında Hollywood’da bir caz kulübünü ziyaret ettikten sonra Cosby ile karşılaşması sırasında 17 yaşında hırslı bir şarkıcı olduğunu söyledi.

Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 3
Welles, Cosby’nin kendisine kola ısmarladığını, sonrasında kulüpten nasıl ayrıldığını hatırlamadığını, çıplak ve yalnız bir halde bir dairede uyandığını anlattı. Welles, “O bir yıldızdı. Bill Cosby idi. Tüm bu cesur kadınlar öne çıkmaya başlayana kadar onu hafızama gömdüm” dedi.
Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 4
Öte yandan Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, bir zamanlar “Amerika'nın Babası” olarak bilinen komedyen Cosby’nin cinsel saldırı mahkumiyetini bozdu ve oyuncu haziran ayında cezaevinden tahliye edildi.  

Mahkeme, Cosby'nin eski savcı Bruce Castor ile 2005 yılında yaptığı anlaşmanın, yeniden suçlanmasını engellemesi gerektiğine karar verdi.

Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 5
Kararda, “Cosby itiraf etmedikçe, kendisine karşı Constand olayıyla ilgili herhangi bir suçlamanın yapılamayacağı, suçlamanın makul bir şüphenin ötesinde kanıtlanabileceği konusunda yeterince inandırıcı ve kabul edilebilir kanıt bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.
Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 6
83 yaşındaki Cosby, 2004 yılında Temple Üniversitesi spor yöneticisi Andrea Constand'a uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan  3 ila 10 yıllık bir hapis cezasının yaklaşık üç yılını çektikten sonra, Philadelphia’daki evine girerken kameralara zafer işareti yaptı.
Bill Cosby'yi tecavüzle suçlayan oyuncu Sunni Welles hayatını kaybetti - 7

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Amerikalı komedyen, 2004'te Philadelphia'daki evinde Andrea Constand'a tecavüz ettiği suçlamasıyla 2015'te dava edilmiş ve  2018'de suçlu bulunmuştu. Cosby, üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasından birkaç gün önce tutuklanmıştı. 2017'deki ilk duruşmasında, yargıç ilk başta sadece davacının ifade vermesine izin vermiş ve jüri bir karara varamamıştı. Bununla birlikte, başka beş kadın, 2018'deki yeniden yargılamada Constand'a benzer iddialar içeren ifade verince dava, Cosby'nin 26 Nisan 2018'de mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.

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