Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının perde arkasında eski aşık mı var?

06.05.2021 - 09:02 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 09:03
Bill Gates 1997 yılında Time dergisine yaptığı bir açıklamada, “Melinda ile evlenmeyi düşündüğüm sırada Ann’i aradım ve onun onayını istedim” diye konuşmuştu. Eski aşıkların hafta sonu tatil geleneklerini aksatmadığı ve yılda birkaç kez Ann’in Kuzey Carolina’daki evinde vakit geçirdikleri belirtildi. Üstelik bundan Melinda Gates’in haberi olduğu ve ikili arasında bu yönde bir anlaşma olduğu da iddia edildi. Ann Winblad, San Francisco’lu özel dedektif Edward Alex Kline ile evli.
EN ZENGİN İKİNCİ KADIN OLABİLİR
146 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates ile eşinin serveti nasıl bölüşeceği merak konusuyken yarıya yarıya paylaşılacağı öne sürülüyor. Zaten 70 milyar dolarlık kişisel serveti olan Melinda Gates’in bu paylaşımdan sonra dünyanın en zengin ikinci kadını olacağı belirtiliyor.
Dünyanın en zengin kadını halen L’Oreal’in sahibi Françoise Bettencourt Meyers.
Bill Gates’in servetini paylaştıktan sonra dünyanın en zenginleri listesinde 4’üncü sıradan 17’nci sıraya düşeceği bildiriliyor.
'ÇOKTAN AYRILMIŞLARDI' İDDİASI
Adlarını taşıyan hayır vakfında çalışmalarını sürdüreceklerini açıklayan Gates çiftinin farklı kafa yapıları ve ayrı projelerde yer almaları nedeniyle aslında uzun süre önce ayrıldıkları iddia edildi.
"BILL İLE BEN EŞİT ORTAĞIZ"
Forbes dergisinin hayırseverlikte “en güçlü kadın” olarak tanımladığı Melinda Gates, 2015’te kadınlara, aileye ve sosyal gelişime odaklanan bir yatırım şirketi olan Pivotal Ventures’ı kurdu. 2019’da kadınların güçlenmesinin önemi üzerine “The Moment of Lift”adlı bir kitap yayımladı. Kitapta “Eşim Bill’in nasıl eşit olunacağını, benim de nasıl eşit olacağımı öğrenmem gerekiyordu. Bill ve ben eşit ortağız. Erkekler ve kadınlar eşit olmalıdır” diye yazmıştı. 2019’da Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan 35 milyar dolarlık rekor tazminatla boşandıktan sonra hayır işlerine odaklanan MacKenzie Scott da kadın-erkek eşitliğini hedefleyen 30 milyon dolarlık bir projede Melinda Gates ile çalışmıştı. Teknolojiye ve tarıma odaklanan Bill Gates ise evliliğin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da olduğunu söylüyordu.
SÖZ SIRASI KIZLARINDA
"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk" sözleriyle ortak kararlarını açıklayan Gates çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Jennifer Katharine Gates de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.
25 yaşındaki Gates, “Halen aile üyelerim kadar kendi süreçlerimi ve duygularımı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimi öğreniyorum ve bunu yaptığım için minnettarım. Ayrılıkla ilgili herhangi bir kişisel yorum yapmayacağım. Ama lütfen nazik sözlerinizin ve desteklerinizin benim için çok değerli olduğunu bilin” ifadesini kullandı.
Gates açıklamasını, “Hayatımızın yeni evresine yolculuk yaparken özel hayatımızı koruma isteğimize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diye bitirdi.