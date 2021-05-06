Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının perde arkasında eski aşık mı var?

SÖZ SIRASI KIZLARINDA

"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk" sözleriyle ortak kararlarını açıklayan Gates çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Jennifer Katharine Gates de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.

25 yaşındaki Gates, “Halen aile üyelerim kadar kendi süreçlerimi ve duygularımı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimi öğreniyorum ve bunu yaptığım için minnettarım. Ayrılıkla ilgili herhangi bir kişisel yorum yapmayacağım. Ama lütfen nazik sözlerinizin ve desteklerinizin benim için çok değerli olduğunu bilin” ifadesini kullandı.

Gates açıklamasını, “Hayatımızın yeni evresine yolculuk yaparken özel hayatımızı koruma isteğimize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diye bitirdi.