Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.

Çalışanlar, şüphe içindeki Melinda Gates’in de aldatıldığını kanıtlamak için tuttuğu özel dedektife kocasını takip ettirdiğini, bu dedektifin elde ettiği bulguların boşanma davasında delil olarak kullanılacağını öne sürdü.





