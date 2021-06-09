Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Eşi Melinda Gates ile boşanma sürecinde olan Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edildi.

09.06.2021 - 10:14

Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif - 1
Boşanacaklarını açıklayan ABD’li milyarder Bill Gates (65) ile Melinda Gates (56) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.


Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif - 2
Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.


Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif - 3
Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.


Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif - 4
Çalışanlar, şüphe içindeki Melinda Gates’in de aldatıldığını kanıtlamak için tuttuğu özel dedektife kocasını takip ettirdiğini, bu dedektifin elde ettiği bulguların boşanma davasında delil olarak kullanılacağını öne sürdü.


Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif - 5
Dedektif iddiaları sonrası Melinda Gates’in sözcüsü bu iddiayı yalanladı.

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