Bill Gates'in kadın çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiası istifa kararı getirdi

17.05.2021 - 08:28
Microsoft Corp. yönetim kurulu üyeleri, hakkında 2020 yılında başlatılan bir soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Bill Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiğine karar verdi.
Sputnik'in The Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gates hakkındaki soruşturma, bir kadın şirket çalışanının 'Gates ile yıllarca cinsel ilişki yaşadığını' iddia etmesi nedeniyle başlatıldı.
İddiayı soruşturması için bir hukuk firmasıyla anlaştıklarını açıklayan şirket, Gates'in kurduğu ve onlarca yıl yönettiği yazılım şirketinde yönetici olarak oturmasının artık uygun olmadığına karar verdiklerini söyledi.
Gates'in ise, kurulun soruşturmayı tamamlamasını beklemeden istifa ettiği belirtildi.
"DOSTANE BİR ŞEKİLDE BİTEN BİR İLİŞKİ VARDI"
Bay Gates'in sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada ise, "Yaklaşık 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki vardı" dedi ve Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden çıkma kararının hiçbir şekilde bu konuyla ilgili olmadığını söyledi.
BOŞANIYORLAR
1994 yılında evlenen Gates çifti, geçtiğimiz haftalarda Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:
"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."
"EVLİLİĞİMİZ SEVGİSİZDİ"
Çiftin boşanma kararı pek çok kişiyi şaşırtırken son günlerde sık sık bu kararla ilgili çıkan haberler ve söylentilerle gündeme gelmeye de devam ediyorlar.
Haberlere göre Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanmalarını duyurmadan önce, golf arkadaşlarına evliliğinin sevgisiz olduğunu söyledi.
The New York Post'a göre Bill Gates, yakın zaman önce arkadaşlarına bu evliliğin bittiğini söyledi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, "Bill golf sahasında yakın arkadaşlarıyla konuştu. Kısa süre önce onlara bu evliliğin sevgisiz olduğunu, bir süredir sona ermiş olduğunu ve ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi" dedi.
İLGİNÇ AVUKAT TERCİHİ
Bill Gates’in, boşanacaklarını açıkladığı eşi Melinda Gates’e yaklaşık 500 milyon dolarlık hisse daha aktardığı açıklandı. Microsoft’un kurucusunun, temsilci olarak, boşandığı eşine servetini kaptıran milyarder avukat Charlie T. Munger’ı seçmiş olması dikkat çekti.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YOK
Bill Gates, 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4’üncü kişisi. 1994’te Melinda Gates ile evlendiğinde dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates’in malvarlığını korumak amacıyla eşiyle evlilik sözleşmesi yapmamış olmasının avukatlarını çok şaşırttığı belirtildi.