Bill Gates'in kadın çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiası istifa kararı getirdi

"EVLİLİĞİMİZ SEVGİSİZDİ"

Çiftin boşanma kararı pek çok kişiyi şaşırtırken son günlerde sık sık bu kararla ilgili çıkan haberler ve söylentilerle gündeme gelmeye de devam ediyorlar.

Haberlere göre Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanmalarını duyurmadan önce, golf arkadaşlarına evliliğinin sevgisiz olduğunu söyledi.

The New York Post'a göre Bill Gates, yakın zaman önce arkadaşlarına bu evliliğin bittiğini söyledi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Bill golf sahasında yakın arkadaşlarıyla konuştu. Kısa süre önce onlara bu evliliğin sevgisiz olduğunu, bir süredir sona ermiş olduğunu ve ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi" dedi.