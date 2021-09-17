

Bill Gates'ten boşanan Melinda Gates'ten kızı Jennifer Gates'e bekarlığa veda partisi



Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Melinda Gates, evlilik hazırlığı yapan kızı Jennifer Gates için 125 milyon dolarlık malikanesinde bekarlığa veda partisi düzenledi. Boşanma sonrası ABD'li milyarderden yüklü miktarda tazminat alan Melinda Gates için sosyal medyada 'Servetini harcamaya başladı' yorumları yapıldı.

Abone ol Paylaş









17.09.2021 - 10:33

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Melinda Gates, Nayel Nassar ile evlilik hazırlığı yapan kızı Jennifer Gates için bekarlığa veda partisi düzenledi.







Boşanma sonrası 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olan üç çocuk annesi Gates, aldığı parayı kızı Jennifer Gates için harcamaya başladı.







Kutlama, anne Gates'in Washington'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı 125 milyon dolarlık göl manzaları malikanenin bahçesinde yapıldı.







Jennifer Gates, sosyal medya hesabında o kutlamada çekilen fotoğrafları yayınlayarak, özellikle de partinin tüm hazılıklarıyla yakından ilgilinen annesi Melinda'ya teşekkür etti.







Jennifer Gates paylaşımında, kutlamaya katılan aile üyeleri ile yakın dostlarına da duyduğu memnuniyeti de ifade etti.







Evlilik heyecanı yaşayan Gates, bekarlığa veda partisine gelen konuklara "Bana destek olan, tavsiyede bulunan bütün harika kadınlara minnettarım" diyerek teşekkür etti.