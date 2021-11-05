Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.





