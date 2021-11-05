Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye

Yatları Bodrum'a ve bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yatların personeline çiçek ve hediyeler gönderdi.

Haberler 05.11.2021 - 10:00

Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye - 1

Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder , tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.


Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye - 2

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.


Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye - 3

Bu jestin Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.


Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye - 4

Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.


Bill Gates’ten Türkiye'deki yat personeline hediye - 5

Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.

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