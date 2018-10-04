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Bill ve Hillary Clinton Christina Aguilera konserinde

ntv.com.tr

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump karşısında başkanlık için yarışan eşi Hillary Clinton Christina Aguilera konserinde görüntülendi.

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    Liberation adlı turnesine devam eden Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera’nın dün New York’taki Radio City Music Hall’da verdiği konserde ünlü konukları vardı.
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    Eski ABD Başkanı Bill Clinton (72) ile Demokrat Parti’nin 2016 başkanlık adayı olan eşi Hillary Clinton (70) konserdeydi.

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    Konser girişinde objektiflere takılan çift, basına gülümseyerek el salladı.

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    Hillary Clinton’un başkanlık yarışından bu yana kilo aldığı görüldü.

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    İkili, konser alanında, Hillary Clinton’un 2016’daki başkanlık seçimi kampanyasında başkan yardımcısı olmak için yarışan Huma Abedin ile buluştu.

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    Öte yandan Christina Aguilera, Hillary Clinton’un başkanlık seçimi kampanyası boyunca pek çok etkinlikte sahne almıştı.

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    Beyonce ve Jay-Z hayranı oldukları bilinen Barack ve Michelle Obama da çftin konserlerinde yer almıştı.

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