Bill ve Hillary Clinton Christina Aguilera konserinde
ntv.com.tr
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump karşısında başkanlık için yarışan eşi Hillary Clinton Christina Aguilera konserinde görüntülendi.
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1Liberation adlı turnesine devam eden Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera’nın dün New York’taki Radio City Music Hall’da verdiği konserde ünlü konukları vardı.
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Eski ABD Başkanı Bill Clinton (72) ile Demokrat Parti’nin 2016 başkanlık adayı olan eşi Hillary Clinton (70) konserdeydi.
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Konser girişinde objektiflere takılan çift, basına gülümseyerek el salladı.
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Hillary Clinton’un başkanlık yarışından bu yana kilo aldığı görüldü.
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İkili, konser alanında, Hillary Clinton’un 2016’daki başkanlık seçimi kampanyasında başkan yardımcısı olmak için yarışan Huma Abedin ile buluştu.
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Öte yandan Christina Aguilera, Hillary Clinton’un başkanlık seçimi kampanyası boyunca pek çok etkinlikte sahne almıştı.
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Beyonce ve Jay-Z hayranı oldukları bilinen Barack ve Michelle Obama da çftin konserlerinde yer almıştı.