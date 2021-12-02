Bill ve Melinda Gates hayır işlerinde de yolları ayırdı

Konuyla ilgili bir mektup kaleme alan Bill Gates, “Şu ana kadar başardığımız şeylerle gurur duyuyorum. 800 milyon çocuğun aşılanmasına destek olduk. Vakfın amacı zaman içinde büyüdü. Düşük gelirli bölgelerdeki insanlar için fırsat yaratmak ve ABD’de eğitime katkı sağlamak odak noktası olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.