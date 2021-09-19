Billie Eilish: Büyüdükçe kendime daha az güveniyorum

19.09.2021 - 15:11
ABD'li şarkıcı Billie Eilish, bu yıl yayımlanan The World's A Little Blurry isimli kendisini konu alan belgeseli yakın zamanda yeniden izlediğinde ağladığını söyledi ve zamanla geçirdiği değişimden bahsetti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, The Drew Barrymore Show'a katılan 19 yaşındaki müzisyen büyüdükçe kendine daha az güvendiğini dile getirdi.
NME'nin aktardığına göre samimi açıklamalarda bulunan Eilish, "Her zaman çok ama çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Ki bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum. Birkaç hafta önce belgeseli tekrar izledim. Ve beni ağlattı, çünkü ne kadar özgür ruhlu ve açık fikirli olduğumu düşündüm. Medya bunu sizden koparıp alıyor ve şu anda eğlenceli değil" dedi.
"HAYRANLARIM BENİM PARÇAM GİBİLER"
Barrymore, Eilish'e röportaj sırasında şöhretle ve hayranlarla ilişkisini sorduğunda müzisyen şunları söyledi:
"Bence hayranlarım kelimenin tam anlamıyla benim derim. Benim bir parçam gibiler."