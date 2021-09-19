Billie Eilish: Büyüdükçe kendime daha az güveniyorum

NME'nin aktardığına göre samimi açıklamalarda bulunan Eilish, "Her zaman çok ama çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Ki bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum. Birkaç hafta önce belgeseli tekrar izledim. Ve beni ağlattı, çünkü ne kadar özgür ruhlu ve açık fikirli olduğumu düşündüm. Medya bunu sizden koparıp alıyor ve şu anda eğlenceli değil" dedi.