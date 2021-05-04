Billie Eilish: Cinsel taciz ve istismar her yerde

Genç yaşında çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Billie Eilish, cinsel taciz ve istismarın her yerde olduğunu vurgulayarak küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" ifadelerini kullandı.

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04.05.2021 - 09:38

Yıldız şarkıcı Billie Eilish Vogue dergisine verdiği röportajda cinsel taciz ve istismarın her yerde olduğunu ifade etti.







ABD'li şarkıcı, "Ben başından tekinsiz bir şey geçmemiş, gerçekten kötü bir deneyim yaşamamış tek bir kız çocuğu ya da kadın tanımıyorum" dedi.







Genç şarkıcı küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında konuşurken "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" ifadelerini kullandı.







Vücudunun, nasıl göründüğünün daha küçük yaştayken depresyona girmesinin altında yattığını söyleyen Eilish "Birden, vücudunuzu göstermek istediğinizde iki yüzlü oluyorsunuz. Öyle isem de bununla gurur duyarım. Gelin bunu tersine çevirip bundan güç alalım. Bedeninizi, cildinizi göstermek saygınlığınızı eksiltmemeli" dedi.







19 yaşındaki şarkıcı saç rengini değiştirmenin bir şekilde daha kadınsı hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

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