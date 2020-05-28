Billie Eilish eleştirilere cevap verdi: Beni ben yapan şeye kim karar verecek?

28.05.2020 - 06:44
Billie Eilish, vücut şekli, kilosu ve bedenine yönelik nefret dolu söylemlere yanıt niteliğinde yazdığı, yönettiği ve oynadığı kısa filmi Not My Responsibility (Benim Sorumluluğum Değil) isimli kısa filmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.
Billie Eilish neden hep bol kıyafet giydiğini açıkladı (Haber Detay-Tıkla Oku)
Loş ışıklı stüdyo benzeri bir ortamda çekim yapan 18 yaşındaki şarkıcı yavaşça kıyafetlerini çıkardığı videoda söze, "Beni tanıyor musunuz? Beni gerçekten tanıyor musunuz?" diye başladı ve şöyle devam etti:
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