Billie Eilish eleştirilere cevap verdi: Beni ben yapan şeye kim karar verecek?

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, görünümü ve stilini eleştirenlere yanıt verdi. 18 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Daha fazla giyinirsem, daha az giyinirsem, beni ben yapan şeye kim karar verecek? Bunun anlamı ne? Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor?" dedi.

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28.05.2020 - 06:44

Billie Eilish, vücut şekli, kilosu ve bedenine yönelik nefret dolu söylemlere yanıt niteliğinde yazdığı, yönettiği ve oynadığı kısa filmi Not My Responsibility (Benim Sorumluluğum Değil) isimli kısa filmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. Billie Eilish neden hep bol kıyafet giydiğini açıkladı (Haber Detay-Tıkla Oku)

Loş ışıklı stüdyo benzeri bir ortamda çekim yapan 18 yaşındaki şarkıcı yavaşça kıyafetlerini çıkardığı videoda söze, "Beni tanıyor musunuz? Beni gerçekten tanıyor musunuz?" diye başladı ve şöyle devam etti: Billie Eilish: İnsanları bedenleri üzerinden yargılıyorsunuz (Haber Detay-Tıkla Oku)

"Fikirlerime, müziğime, kıyafetlerime, bedenime dair fikirleriniz var. Bazı insanlar giyimimden nefret ediyor, bazıları övüyor. Bazıları bunu diğerlerini aşağılamak için kullanıyor, bazıları da beni aşağılamak için. Ama izlediğinizi her zaman hissediyorum"

Görünümüyle ilgili eleştirilerden bahseden 18 yaşındaki şarkıcı "Daha minyon olmamı mı isterdiniz? Daha cılız? Daha yumuşak? Daha uzun? Sessiz olmamı ister miydiniz? Omuzlarım sizi kışkırtıyor mu? Göğsüm? Ben; karnım, kalçalarım, birlikte doğduğum vücudum muyum? İstediğiniz şey bu değil mi?" diye sordu.

Bedenini aşağılayan yorumlardaki dikkat çekmek isteyen Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı "Rahat bir şey giyersem kadın olmuyorum. Soyunup dökülürsem kötü oluyorum. Kim olduklarına biz karar veriyoruz. Değerlerini biz belirliyoruz. Daha fazla giyinirsem, daha az giyinirsem, beni ben yapan şeye kim karar verecek? Bunun anlamı ne? Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor? Yoksa benimle ilgili fikirleriniz benim sorumluluğumda değil mi?" dedi.



Ancak şarkıcının Eilish söz konusu videoyu ilk kez mart ayındaki dünya turnesinde hayranları için yayımlamıştı.Ancak şarkıcının Miami American Airlines Arena 'daki konserinde verilen bir ara esnasında büyük ekranlara yansıtılarak gösterilen film sadece bu konserin izleyicileri tarafından görülmüştü.

Billie Eilish'in konuşulan stilinden fotoğraflar...