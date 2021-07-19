Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum

Son dönemde ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Billie Eilish, sosyal medya hakkında konuştu. Eilish, "Geçmişimden utanıyorum" dedi.

19.07.2021 - 09:37

Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum - 1
ABD'li ünlü müzisyen Billie Eilish, sosyal medyanın hayatındaki etkilerine ve utanılan şeyleri nasıl yeniden ortaya çıkardığına dair konuştu.


Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum - 2
Independent Türkçe'nin Vogue Avustralya'dan aktardığına göre; Eilish, "Dünyanın sosyal medyada hayatınızın her yönünü görmesi ve onları hatırlaması gerçekten garip. Çok garip" dedi.


Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum - 3
"İnternet herkesin geçmişindeki bir takım şeyleri ortaya çıkarıyor ve ben, 'Herkesin geçmişinden inanılmaz derecede utandığını anlamıyor musunuz?' diye düşünüyorum" diyen genç şarkıcı, Mesela 'Geçmişinizden utanabildiğinizi ve bu nedenle herkesin utanabileceğini düşünmüyor musunuz?' diye aklımdan geçiriyorum" diye konuştu.


Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum - 4
19 yaşındaki şarkıcının söz konusu yorumu kısa süre önce ırkçılıkla suçlandığı videoya istinaden söylemiş olabileceği belirtildi.


Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum - 5
Eilish, sosyal medyada Asya aksanıyla konuştuğu videonun ortaya çıkmasının ardından sert biçimde eleştirilmiş ve ardından özür dilemişti.

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