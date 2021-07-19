Billie Eilish: Geçmişimden utanıyorum

Independent Türkçe'nin Vogue Avustralya'dan aktardığına göre; Eilish, "Dünyanın sosyal medyada hayatınızın her yönünü görmesi ve onları hatırlaması gerçekten garip. Çok garip" dedi.

"İnternet herkesin geçmişindeki bir takım şeyleri ortaya çıkarıyor ve ben, 'Herkesin geçmişinden inanılmaz derecede utandığını anlamıyor musunuz?' diye düşünüyorum" diyen genç şarkıcı, Mesela 'Geçmişinizden utanabildiğinizi ve bu nedenle herkesin utanabileceğini düşünmüyor musunuz?' diye aklımdan geçiriyorum" diye konuştu.





