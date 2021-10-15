Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 07:04
Billie Eilish, Jimmy Kimmel’in sunduğu televizyon şovuna giderken görüntülendi. Makyajsız ve salaş görüntüsüyle kameralara yansıyan 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, hayranlarının ilgisini yanıtsız bırakmadı.
Stüdyo çevresindeki, üzeri örtülmüş, demir parmaklıkların altından kendisine seslenen hayranlarını gören ünlü şarkıcı, neredeyse yere yatarak onlarla konuştu.
Program çıkışında da saçları şekillenmiş ve makyajlı bir halde objektiflere yansıyan Eilish, yine her zamanki gibi bol giysilerle seyirci karşısına çıkmayı tercih etmişti.
Elle dergisinin Ekim 2021 sayısına konuşan Eilish kıyafet seçimlerindeki değişimlerle ilgili şunları söyledi:
“Göbeği açıkta bırakan üst giymeye karar vermiştim, kışkırtıcı bir kıyafet değildi. Ama insanların ‘Kahretsin, seksi giyiniyor ve bir şey anlatmaya çalışıyor’ diyeceklerini biliyorum. ‘Hayır, öyle yapmıyorum. Hava 500 derece ve ben sadece kısa tişört giyiyorum’ diyorum.”