Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı

Elle dergisinin Ekim 2021 sayısına konuşan Eilish kıyafet seçimlerindeki değişimlerle ilgili şunları söyledi:

“Göbeği açıkta bırakan üst giymeye karar vermiştim, kışkırtıcı bir kıyafet değildi. Ama insanların ‘Kahretsin, seksi giyiniyor ve bir şey anlatmaya çalışıyor’ diyeceklerini biliyorum. ‘Hayır, öyle yapmıyorum. Hava 500 derece ve ben sadece kısa tişört giyiyorum’ diyorum.”