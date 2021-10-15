Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı

Billie Eilish, stüdyo önünde kendisini bekleyen ve demir bariyerler nedeniyle ulaşamayan hayranlarına yerlere yatarak ulaştı ve onlarla sohbet etti.

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 07:04

Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 1

Billie Eilish, Jimmy Kimmel’in sunduğu televizyon şovuna giderken görüntülendi. Makyajsız ve salaş görüntüsüyle kameralara yansıyan 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, hayranlarının ilgisini yanıtsız bırakmadı.

Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 2

Stüdyo çevresindeki, üzeri örtülmüş, demir parmaklıkların altından kendisine seslenen hayranlarını gören ünlü şarkıcı, neredeyse yere yatarak onlarla konuştu.

Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 3
Eilish, hayranlarının elini sıkarak onlarla selamlaştı.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 4

Program çıkışında da saçları şekillenmiş ve makyajlı bir halde objektiflere yansıyan Eilish, yine her zamanki gibi bol giysilerle seyirci karşısına çıkmayı tercih etmişti.

Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 5
Eilish’in bol giysilerden oluşan tarzına alışkın olan hayranları, ünlü şarkıcının zaman zaman cesur kıyafetlerle görünmesine şaşırıyor.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 6

Elle dergisinin Ekim 2021 sayısına konuşan Eilish kıyafet seçimlerindeki değişimlerle ilgili şunları söyledi:

“Göbeği açıkta bırakan üst giymeye karar vermiştim, kışkırtıcı bir kıyafet değildi. Ama insanların ‘Kahretsin, seksi giyiniyor ve bir şey anlatmaya çalışıyor’ diyeceklerini biliyorum. ‘Hayır, öyle yapmıyorum. Hava 500 derece ve ben sadece kısa tişört giyiyorum’ diyorum.”

Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 7
Yeşil-siyah saçlarıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcı, mart ayında sarışın olarak imajını değiştirmişti. Eilish'ın sarışın halini yansıyan fotoğrafı 6 dakikada 1 milyon beğeni alarak Instagram rekoru kırmıştı. Daha önce bu rekoru Selena Gomez 2018'de yaptığı 26'ncı yaş fotoğrafıyla elde etmiş, 13 dakikada 1 milyon beğeniye ulaşmıştı.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 8
Eilish, sarı saçları için teknolojiden ilham aldığını itiraf etmişti. Şarkıcı, bir hayranının Photoshop ile saçlarının rengini değiştirdiğini söyleyerek, “Uzun bir süredir sarı saçlara geçmek istiyordum. Sonra bir hayranımın yaptığı fotoğrafı gördüm, saçımı sarı yapmıştı ve ‘Bu harika, istiyorum’ diye düşündüm” demişti.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 9
Sürekli bol kıyafetler giymesiyle tanınan Eilish, yazın The Guardian’a verdiği röportajda “Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var” demişti.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 10
Eilish, mayıs ayında Vogue dergisine her zamanki görünümünden farklı, cesur kıyafetler içinde poz vermiş, Marilyn Monroe'ya benzetilmişti. Ünlü şarkıcı, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” demişti.
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 11
Billie Eilish hayranına yere yatarak ulaştı - 12

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