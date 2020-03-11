Billie Eilish: İnsanları bedenleri üzerinden yargılıyorsunuz
Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, son konserinde insanların bedenleri üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi. 18 yaşındaki genç yıldız, insanların seçimleri üzerinden değerlendirilmemesi çağrısında bulundu. Ünlü şarkıcı, "İnsanları beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz. Kim olduğumuza biz karar veririz. Benim değerim senin tercihlerine göre mi?" dedi.
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11.03.2020 - 08:12
ABD'li popçu Billie Eilish, dünya turnesi kapsamında verdiği Miami'deki son konserinde "Rahat giyinirsem kadın değilim, sınırları yıkarsam sürtüğüm" ifadeleriyle, insanların bedenleri ve kıyafet seçimleri üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi.
Eilish konu hakkında, "Beni gerçekten tanıyor musun? Benim düşüncelerim, müziğim, kıyafetlerim ve bedenim hakkında görüşlerin var. Bazıları giydiklerimden nefret ediyor, bazıları ise övgüyle bahsediyor. Bazıları diğerlerini, bazıları beni utandırmak için kullanıyor. Sizin bakışlarınızı, ayıplamalarınızı hissederken, sizin inanışlarınıza göre yaşarsam asla hareket edemem. Daha küçük, daha zayıf, daha yumuşak, daha uzun olmamı ister misiniz? İnsanları beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz. Kim olduğumuza biz karar veririz. Benim değerim senin tercihlerine göre mi?" ifadelerini kullandı.
Konser arasında sahneye yansıtılan bir videoda, Billie Eilish kat kat kıyafetlerini çıkarıyor ve en son sütyeniyle kalıyor. Klip sonunda insanları vücut ölçüleri konusundaki yargıların yıkılması çağrısı yapan Eilish, "Kim olduğumuza bir karar veriyoruz" mesajı veriyor.
Ergenlikte yaşadığı akran zorbalığı nedeniyle kötü günler geçiren Eilish, daha önce yaptığı açıklamada “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” demişti.
Eilish, küresel güzellik standartlarına uymadığını düşündüğü vücut yapısı nedeniyle bugün hâlâ hatlarını ortaya çıkarmayacak bol kıyafetler tercih ediyor.
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