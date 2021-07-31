Billie Eilish: Justin Bieber şöhretle baş etmeme yardımcı oldu

Daha önce Justin Bieber'a hayran olduğunu dile getiren Billie Eilish, Bieber'ın kendisine destek olarak yalnız olmadığını hissettirdiğini dile getirdi. Eilish, "Şöhretle baş etmek gibi konularda bana çok desteği oldu" dedi.

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31.07.2021 - 17:20

ABD'li genç müzisyen Billie Eilish, Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki şarkıcı, müzik endüstrisini keşfetmeye devam ederken Bieber'ın kendisine çok destek olduğunu söyledi.







Independent Türkçe'nin People'dan aktardığına göre; Eilish, Bieber'la bir gün stüdyoya girip ortak çalışma yapıp yapmayacaklarına dair soruya gülerek, "O gelmiş geçmiş en tatlı bebek" diyerek cevap verdi.







Eilish, "Onu çok seviyorum. İyi arkadaşlarımdan biri. Şöhretle baş etmek gibi konularda bana çok desteği oldu" dedi.







Eilish sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen beni arayıp söylediklerimin duyulduğunu ve benzer şeyleri yaşayan başkalarının da olduğunu hissettirecek şeyler söyler. Onun gibi birine sahip olmak gerçekten çok hoş"







Eilish, daha önce Bieber'a olan hayranlığını "Benimkisi hayranlık falan değil düpedüz aşktı" diye anlatmış annesi ise Bieber takıntısı nedeniyle Eilish'ı terapiye götürmeyi düşündüklerini açıklamıştı.