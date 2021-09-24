Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

ABD'li genç müzisyen Billie Eilish sosyal medya hesabında paylaştığı korseli fotoğrafları nedeniyle 100 bin takipçi kaybettiğini açıkladı. Elle dergisinin ekim kapağına konuk olan Billie Eilish yakın zamanda değiştirdiği tarzına hakkında konuştu. 19 yaşındaki pop yıldızı Instagram hesabında tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça pek çok takipçi kaybettiğini söyledi. Genç şarkıcı, Eilish tarzı olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar. Ama bu çok insanlık dışı" dedi. Genç şarkıcı bol kıyafetler yerine son dönemde daha fazla vücudunu saran kıyafetlerle poz verdi. Eilish'in yakın zamanda dikkat çeken kıyafetleri arasında domates desenli, sutyenini belirgin hale getiren korse de yer alıyordu. Eilish korseli fotoğraflarına verilen tepki için ise "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar" diye konuştu.