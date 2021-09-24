Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

ABD'li genç müzisyen Billie Eilish sosyal medya hesabında paylaştığı korseli fotoğrafları nedeniyle 100 bin takipçi kaybettiğini açıkladı.

24.09.2021 - 12:58

Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 1
Elle dergisinin ekim kapağına konuk olan Billie Eilish yakın zamanda değiştirdiği tarzına hakkında konuştu.
Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 2
19 yaşındaki pop yıldızı Instagram hesabında tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça pek çok takipçi kaybettiğini söyledi.

Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 3
Genç şarkıcı, Eilish tarzı olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar. Ama bu çok insanlık dışı" dedi.

Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 4
Genç şarkıcı bol kıyafetler yerine son dönemde daha fazla vücudunu saran kıyafetlerle poz verdi.
Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 5
Eilish'in yakın zamanda dikkat çeken kıyafetleri arasında domates desenli, sutyenini belirgin hale getiren korse de yer alıyordu.
Billie Eilish: Korseli fotoğraflarım yüzünden 100 bin takipçi kaybettim - 6
Eilish korseli fotoğraflarına verilen tepki için ise "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar" diye konuştu.

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