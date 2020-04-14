Billie Eilish neden hep bol kıyafet giydiğini açıkladı

ntv.com.tr 14.04.2020 - 07:01 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 07:53
Son dönemin en popüler genç seslerinden biri olan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, kıyafet seçimi konusunda kendisini eleştirenlere yanıt verdi.
Tüm vücudunu kapatan bol kıyafetler giymeyi tercih eden 18 yaşındaki şarkıcı, sahneye ilk çıktığı günden bu yana kendine has stiliyle adından söz ettiriyor.
TATİL FOTOĞRAFI ELEŞTİRİLDİ
Eilish, ne zaman stilinin dışına çıksa, mesela normal bir mayo giyse, kadın düşmanı eleştirilere maruz kalabiliyor. En son ocak ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında olduğu gibi... Eilish, Hawaii gezisinde çekilen mayolu tatil fotoğraflarını paylaşınca, her zamankinden daha fazla tenini göstermesi tepkilere yol açmıştı.
Dazed dergisine konuşan Eilish, bikinili bir fotoğrafını yayınladığı için kendisine kötü gözle bakıldığını ve halkın gözünde “kazanamadığı” hissi edindiğini belirtti.
Eilish, şunları söyledi: ‘Hem kendine cinsel bir özellik kazandırmak istemeyip hem de bunu giymeye nasıl cesaret eder!’ benzeri yorumlar gördüm. ‘Onu artık sevmiyorum, çünkü 18’ine girer girmez bir fahişeye dönüştü’ benzeri yorumlar yapıldı. Kazanamıyorum. Kesinlikle kazanamıyorum.”
Ünlü şarkıcı, olumsuz yorumlar ve kendine güvensizlik meseleleriyle mücadelesinin sonucunda, imajını sabitlediğini belirtti.
“Geçen yıl çıplak olduğum bir an vardı ve vücudumu tanımadım, çünkü bir süredir görmedim” diyen Eilish, “Bazen görüp ‘Kimin bedeni bu?’ falan diyorum” şeklinde konuştu.
"BEDENİMLE TOKSİK İLİŞKİM VAR"
“Durum ‘Artık bedenimi seviyorum’ durumu değil, daha ziyade onunla biraz daha barışık olmam durumu” diyen Eilish, yıllarca beden dismorfisi (Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasa da veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması), depresyon ve kendine zarar verme dönemleri yaşadığını söyleyerek, vücuduyla bazen “toksik ilişki” yaşadığını belirtti. Bu durumdan dolayı bol kıyafetlere yöneldiğini söyledi.
"BEN ASLINDA HİÇBİR ŞEYE İSYAN ETMİYORUM"
“Elbise giysem ondan nefret ederdim” diyen Eilish, “İnsanlar ‘Sen değiştin, her zaman isyan ettiğin şeyi yapmaya nasıl cürret edersin?’ diyorlar. Ben aslında hiçbir şeye karşı isyan etmiyorum. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Sadece giymek istediğimi giyiyorum. Bir gün giymek istediğim bir şey varsa, 'Biliyor musun, şu an göbeğimle rahat hissediyorum ve göbeğimi göstermek istiyorum' diyebilirim. Bunu yapmama izin verilmeli” diye konuştu.