Billie Eilish neden hep bol kıyafet giydiğini açıkladı

"BEN ASLINDA HİÇBİR ŞEYE İSYAN ETMİYORUM"

“Elbise giysem ondan nefret ederdim” diyen Eilish, “İnsanlar ‘Sen değiştin, her zaman isyan ettiğin şeyi yapmaya nasıl cürret edersin?’ diyorlar. Ben aslında hiçbir şeye karşı isyan etmiyorum. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Sadece giymek istediğimi giyiyorum. Bir gün giymek istediğim bir şey varsa, 'Biliyor musun, şu an göbeğimle rahat hissediyorum ve göbeğimi göstermek istiyorum' diyebilirim. Bunu yapmama izin verilmeli” diye konuştu.