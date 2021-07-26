Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum
ABD'li genç müzisyen Billie Eilish sosyal medyada bedenine yönelik yorumları artık okumadığını söyledi.
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26.07.2021 - 07:05
LA Times'a konuşan Billie Eilish 87,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'daki yorumları okumayı bu ay bıraktığını söyledi.
Eilish'a kararının nedeni sorulduğundaysa "Diğer türlü kontrolden çıkıyorum" diye cevap verdi.
19 yaşındaki şarkıcı "Kardeşim gibi, sevmediği birinden mesaj alıp bunu anında silen kişiler var. Bu mesajları okumuyor bile. Bense yapamıyorum. Hakkımda söylenenleri duymak istiyorum ve internetle büyüdüğümden çoğunlukla internette söylenenlere katılıyorum" dedi.
Amerikalı şarkıcı "Başkalarıyla alay edilen şeyler komik çünkü bunlar biraz da doğru değil mi? Ki tam da bu beni endişelendiriyor çünkü 'Aman Tanrım hakkımdaki kötü şeyler gerçekten doğru mu? Ya doğrularsa?' diye düşünüyorum" dedi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Eilish hakkındaki yorumların çoğunun vücuduna dair olduğuna dikkat çekti.
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