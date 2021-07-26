Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum

19 yaşındaki şarkıcı "Kardeşim gibi, sevmediği birinden mesaj alıp bunu anında silen kişiler var. Bu mesajları okumuyor bile. Bense yapamıyorum. Hakkımda söylenenleri duymak istiyorum ve internetle büyüdüğümden çoğunlukla internette söylenenlere katılıyorum" dedi.

Amerikalı şarkıcı "Başkalarıyla alay edilen şeyler komik çünkü bunlar biraz da doğru değil mi? Ki tam da bu beni endişelendiriyor çünkü 'Aman Tanrım hakkımdaki kötü şeyler gerçekten doğru mu? Ya doğrularsa?' diye düşünüyorum" dedi.



