Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum

ABD'li genç müzisyen Billie Eilish sosyal medyada bedenine yönelik yorumları artık okumadığını söyledi.

26.07.2021 - 07:05

Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum - 1
LA Times'a konuşan Billie Eilish 87,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'daki yorumları okumayı bu ay bıraktığını söyledi.

Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum - 2
Eilish'a kararının nedeni sorulduğundaysa "Diğer türlü kontrolden çıkıyorum" diye cevap verdi.

Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum - 3
19 yaşındaki şarkıcı "Kardeşim gibi, sevmediği birinden mesaj alıp bunu anında silen kişiler var. Bu mesajları okumuyor bile. Bense yapamıyorum. Hakkımda söylenenleri duymak istiyorum ve internetle büyüdüğümden çoğunlukla internette söylenenlere katılıyorum" dedi.
Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum - 4
Amerikalı şarkıcı "Başkalarıyla alay edilen şeyler komik çünkü bunlar biraz da doğru değil mi? Ki tam da bu beni endişelendiriyor çünkü 'Aman Tanrım hakkımdaki kötü şeyler gerçekten doğru mu? Ya doğrularsa?' diye düşünüyorum" dedi.

Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum - 5
Independent Türkçe'nin haberine göre; Eilish hakkındaki yorumların çoğunun vücuduna dair olduğuna dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER