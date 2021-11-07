Billie Eilish ve Joaquin Phoenix'ten Joe Biden'a 'hindi' mektubu

HİNDİYE BARINAK ÖNERDİLER

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü yapılan ve bu yıl da 25 Kasım’da kutlanacak olan Şükran Günü’nde, başkan, bir hindiyi affeder ve o hindi öldürülmez.

Billie Eilish, Joaquin Phoenix ile birlikte aralarında Rooney Mara, Alan Cumming, Mayim Bialik, Natasha Lyonne, Margaret Cho, Dave Bautista, Mena Suvari, Ricky Gervais ve Maggie Baird’in bulunduğu bir grup ünlü isim, bu yıl hayatı bağışlanacak hindi için barınak önerdi.