Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi

ntv.com.tr 03.05.2021 - 10:07 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 10:09
Uzun zamandır yeşil ve gri renkli olan saçlarını değiştirerek sarışın olan ünlü şarkıcı Billie Eilish, İngiliz Vogue dergisine kapak pozu verdi.
MARILYN MONROE'YA BENZETİLDİ
Her zaman giydiği bol kıyafetli tarzıyla tanınan 19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, bu defa iç çamaşırlı, cesur görünümüyle objektif karşısına geçti. Eilish’in tarzı, Hollywood’un efsane ismi Marilyn Monroe’ya benzetildi.
Eilish, dikkat çekici değişimiyle ilgili olarak, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.
Ünlü şarkıcı, “Mesele, sizi neyin iyi hissettirdiği meselesi. Ameliyat olmak istiyorsanız yaptırın. Bir elbise giymek isteyip de birileri siz onu giydiğinizde çok büyük gösterdiğinizi söylüyorsa takmayın. İyi göründüğünüzü hissediyorsanız iyi görünüyorsunuzdur” diye konuştu.
Eilish, geçtiğimiz günlerde, cinsel taciz, zorlama ve kontrol konularını vurgulayan yeni single'ı Your Power'ın klibini yayınladı. Şarkıcı, klibin, kadın algılarını onların görünüşlerine göre değerlendiren izleyicilere bir mesaj olduğunu söyledi.
"ÇOK BÜYÜDÜM"
“Çok büyüdüm ve sesimde çok daha iyi oldum. Bunu düşünmek çılgınca” diyen Eilish, “Bence değişim dünyadaki en iyi armağanlardan biridir” ifadesini kullandı.