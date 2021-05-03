Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi

Bol kıyafetleriyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine her zamanki görünümünden farklı, cesur kıyafetler içinde poz verdi. Marilyn Monroe'ya benzetilen Eilish, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 10:07 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 10:09

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 1

Uzun zamandır yeşil ve gri renkli olan saçlarını değiştirerek sarışın olan ünlü şarkıcı Billie Eilish, İngiliz Vogue dergisine kapak pozu verdi.

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 2

MARILYN MONROE'YA BENZETİLDİ

Her zaman giydiği bol kıyafetli tarzıyla tanınan 19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, bu defa iç çamaşırlı, cesur görünümüyle objektif karşısına geçti. Eilish’in tarzı, Hollywood’un efsane ismi Marilyn Monroe’ya benzetildi.

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 3

Eilish, dikkat çekici değişimiyle ilgili olarak, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 4

Ünlü şarkıcı, “Mesele, sizi neyin iyi hissettirdiği meselesi. Ameliyat olmak istiyorsanız yaptırın. Bir elbise giymek isteyip de birileri siz onu giydiğinizde çok büyük gösterdiğinizi söylüyorsa takmayın. İyi göründüğünüzü hissediyorsanız iyi görünüyorsunuzdur” diye konuştu.  

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 5

Eilish, geçtiğimiz günlerde, cinsel taciz, zorlama ve kontrol konularını vurgulayan yeni single'ı Your Power'ın klibini yayınladı. Şarkıcı, klibin, kadın algılarını onların görünüşlerine göre değerlendiren izleyicilere bir mesaj olduğunu söyledi.

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi - 6

"ÇOK BÜYÜDÜM"

“Çok büyüdüm ve sesimde çok daha iyi oldum. Bunu düşünmek çılgınca” diyen Eilish, “Bence değişim dünyadaki en iyi armağanlardan biridir” ifadesini kullandı.

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