Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi

Ünlü şarkıcı, “Mesele, sizi neyin iyi hissettirdiği meselesi. Ameliyat olmak istiyorsanız yaptırın. Bir elbise giymek isteyip de birileri siz onu giydiğinizde çok büyük gösterdiğinizi söylüyorsa takmayın. İyi göründüğünüzü hissediyorsanız iyi görünüyorsunuzdur” diye konuştu.