Billie Eilish'tan bol kıyafet tercihine esprili açıklama

"SEBEP ÇOCUKKEN 18 YAŞ SINIRLI FİLME GİRMEMDİ"

“Bazı insanlar benim neden bol kıyafetler giymeye başladığımı merak ediyor. Aslında bunun iyi bir nedeni var” diye söze başlayan Eilish, “Bu sadece rahatlıkla ve stille ilgili bir şey değil. Benim için bunu açıklamak zor ama büyük beden kıyafetler giymemin asıl nedeni, aslında 18 yaş üstü bir filme gizlice girmeye çalışan ve birbirinin üstüne çıkan iki çocuktan biri olmamdı” dedi.