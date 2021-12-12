Billie Eilish'tan bol kıyafet tercihine esprili açıklama

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 10:43
Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Saturday Night Live programında sunuculuk yaptı. 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, bol bir beyaz kıyafet ve dri çizmelerle programa katıldı.
Eilish, programdaki görünümünü, “bir animede evlenen geline” benzetti. Ünlü şarkıcı daha sonra neden hep sahnede ve katıldığı etkinliklerde bol kıyafetler giymeyi tercih ettiğini esprili bir dille açıkladı.
"SEBEP ÇOCUKKEN 18 YAŞ SINIRLI FİLME GİRMEMDİ"
“Bazı insanlar benim neden bol kıyafetler giymeye başladığımı merak ediyor. Aslında bunun iyi bir nedeni var” diye söze başlayan Eilish, “Bu sadece rahatlıkla ve stille ilgili bir şey değil. Benim için bunu açıklamak zor ama büyük beden kıyafetler giymemin asıl nedeni, aslında 18 yaş üstü bir filme gizlice girmeye çalışan ve birbirinin üstüne çıkan iki çocuktan biri olmamdı” dedi.
Tüm vücudunu kapatan bol kıyafetler giymeyi tercih eden, sahneye ilk çıktığı günden bu yana kendine has stiliyle adından söz ettiren Eilish, daha önce verdiği bir röportajda ne zaman stilinin dışına çıksa, mesela normal bir mayo giyse, kadın düşmanı eleştirilere maruz kalabildiğini söylemişti.
"VÜCUDUMLA TOKSİK İLİŞKİM VARDI"
Ünlü şarkıcı, olumsuz yorumlar ve kendine güvensizlik meseleleriyle mücadelesinin sonucunda, imajını bol giysilerle sabitlediğini belirtmiş, yıllarca beden dismorfisi (Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasa da veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması), depresyon ve kendine zarar verme dönemleri yaşadığını söyleyerek, vücuduyla bazen “toksik ilişki” yaşadığını anlatmıştı. Eilish, bu durumdan dolayı bol kıyafetlere yöneldiğini söylemişti.
Saturday Night Live programında, bir zamanlar oyunculuk hayalleri kurduğunu, ancak annesinin bu hayalleri söndürdüğünü anlatan Eilish, “Aslında oyunculuktan nefret ettiğimi söylerdim. Ama gerçek, küçükken oyunculuğa bayılıyor olmamdı” diye konuştu.
“Annem ve babam oyuncu. Dolayısıyla ağabeyim Finneas da öyle. Bir filmde rol almak benim hayalimdi. Bu hayalim ne zaman öldüğünü hatırlıyorum” diyen Eilish, kendisi 9 yaşındayken annesinin onun hayatından ilhamla film yazdığını anlattı.
“Bu gerçek. Ağabeyim Finneas’ı oğlu olarak kadroya aldı, kendisi anneyi oynadı ve filmde bir kızı yoktu” diyen Eilish, “Gerçek hikaye! Oradan işareti aldım” sözleriyle seyircileri güldürdü.