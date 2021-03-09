Billie Eilish'ten takıntılı hayranına 5 yıllık uzaklaştırma kararı

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, Los Angeles'ın Highland Park semtindeki evinin karşısında kamp kuran ve ilk olarak geçen ay geçici uzaklaştırma aldırdığı John Hearle hakkındaki kararı 5 yıl uzattırdı. Independent Türkçe'nin haberini göre 19 yaşındaki şarkıcı, takıntılı hayranının evin içine bakmak için bir çitin üzerine çıktığını ve tehdit edici bir boğaz kesme hareketi yaptığını iddia etti.