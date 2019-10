Binbir iksir ormanlarının diyarı Kastamonu

Bir başka ilginç çorba da göce. Göce çorbasının ana malzemesi çoğu yerde itibar görmeyen kırık arpa. Bu şifa dolu çorba tavuk veya et suyuyla hazırlanabilir. Göce ya da arpa çorbası et suyu, yoğurt ve arpanın uzun süre kaynatılması ile hazırlanıyor. Son dokunuş olarak tereyağı ve nane ile servise hazır hale geliyor. En geleneksel çorbalardan biri de kavanozlarda saklanan yaş tarhana çorbası. Tosya pirinci, et suyu, yoğurt, yumurta ve un ile pişirilen "ecevit" çorbasının ise geçmişi ta 14. yüzyıla dayanıyor.