Binbir iksir ormanlarının diyarı Kastamonu

Kastamonu doğal lezzetlilerinden en istinası ise pastırma. Pastırma kuşaklar boyu üretimi yapılan bir ürün. Ona bu lezzeti veren ise yaylalarda yetiştirilen doğal beslenen hayvanların etlerinin kullanılması. Coğrafi işaret alarak haklı bir üne kavuşan Taşköprü sarımsağı da pastırmayı lezzetlendiren bir başka aktör. Pastırma yapımı, yeme içme tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ve büyük bir ustalık, bilgi birikimi gerektirir.

Ağaçlarla kaplı dağlar, her iki yanı bitkilerle bezeli dağ yolları. Burası toprağın bereketini tüm çıplaklığıyla görebileceğimiz yerlerden. Ceviz, erik, elma ağaçları her yerde karşınıza çıkıyor. Kastamonu köylerinde dolaşırken kendinizi polen toplayan arı gibi hissetmeniz kaçınılmaz. Her yerden bolluk bereket fışkırıyor.