Binbir surat 'Derman'a özel makyaj ekibi
Söz dizisine Derman karakteriyle dahil olan Timur Acar, her bölüm farklı bir kılığa bürünerek izleyenleri şaşırtıyor. Binbir surat Derman'a özel plastik makyaj uygulanıyor.
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1Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, "Söz"de Timur Acar canlandırdığı Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli karakter Derman ile izleyenleri her hafta ters köşeye yatırıyor.
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2Dizide; yüzünü kendi adamlarından bile gizleyen Derman, kötü planlarını devreye sokarken farklı kılıklara giriyor.
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3İzleyiciyle ilk olarak kedisiyle yaşayan yaşlı bir adam kılığıyla buluşan Derman geçtiğimiz bölümde yine farklı bir kimlikle Nazlı'yı hastanede ziyaret etmişti.
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4Timur Acar'ı çok konuşulan bu sahnelere özel bir makyaj ekibi yapımı yaklaşık üç saat süren plastik makyajla hazırlıyor.
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Söz bu akşam 39. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.