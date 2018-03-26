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Binbir surat 'Derman'a özel makyaj ekibi

Söz dizisine Derman karakteriyle dahil olan Timur Acar, her bölüm farklı bir kılığa bürünerek izleyenleri şaşırtıyor. Binbir surat Derman'a özel plastik makyaj uygulanıyor.

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    Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, "Söz"de Timur Acar canlandırdığı Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli karakter Derman ile izleyenleri her hafta ters köşeye yatırıyor.
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    Dizide; yüzünü kendi adamlarından bile gizleyen Derman, kötü planlarını devreye sokarken farklı kılıklara giriyor.
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    İzleyiciyle ilk olarak kedisiyle yaşayan yaşlı bir adam kılığıyla buluşan Derman geçtiğimiz bölümde yine farklı bir kimlikle Nazlı'yı hastanede ziyaret etmişti.
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    Timur Acar'ı çok konuşulan bu sahnelere özel bir makyaj ekibi yapımı yaklaşık üç saat süren plastik makyajla hazırlıyor.

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    Söz bu akşam 39. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. 

    SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE) 

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