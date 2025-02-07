Bipolar bozukluğun 3 erken belirtisi: Birçok kişi bu işaretleri önemsiz sanıyor

Blumenthal, bipolar bozukluk teşhisi aldıktan sonra hastalığının en az bir manik epizod içerdiğini öğrendi. Bipolar 2, bipolar 1’e göre daha düzenli depresyon atakları içerirken, mani hali ise kişinin kendisini aşırı aktif hissetmesine neden oluyor. Bu evrede, halüsinasyonlar ve sanrılar görülebiliyor. Ünlü şef, bu süreçte televizyonda izlediği kişilerin, kendisiyle konuşabildiğini düşünmüştü.



