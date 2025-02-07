Bipolar bozukluğun 3 erken belirtisi: Birçok kişi bu işaretleri önemsiz sanıyor
Kişinin ruh halinin aşırı derecede dalgalandığı bir psikiyatrik hastalık olan bipolar bozuklukta, mani (yüksek ruh hali) ve depresyon (düşük ruh hali) gibi iki ayrı süreç bulunur. Bu ruh hali değişimleri, bazen yavaş bazen ise hızlı şekilde ilerler. 2023 yılında geçirdiği akut manik atağın ardından hastaneye kaldırılan İngiliz şef Heston Blumenthal, bipolar bozukluğun erken uyarı işaretlerini paylaştı.
Bipolar bozukluk, mani dönemde kendisini genellikle şu belirtilerle ele verir:
- Aşırı enerjik, heyecanlı veya sinirli olmak
- Uykuya ihtiyaç duyulmaması
- Hızlı düşünme ve konuşma
- Düşük risk algısı, abartılı düşünceler veya kararlar
- Sosyal ilişkilerde sorunlar
Depresyon döneminde ise şu semptomlar görülebilir:
- Uzun süreli hüzün, umutsuzluk veya boşluk hissi
- İştah kaybı veya aşırı yeme
- Uykusuzluk veya aşırı uyuma
- Enerji kaybı, isteksizlik
- Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri