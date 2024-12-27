Bipolar insanlara özgü 10 davranış: Önde gelen psikiyatristler açıkladı
Kişinin duygu durumunda aşırı dalgalanmalara neden olan bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemde farklı semptomlar gösterebilir. Yaygın bir psikiyatrik rahatsızlık olan bu durum, kimi zaman çevresel etkilerle ortaya çıkarken kimi zaman ise nörolojik etmenlerin bir yansıması olarak gelişir. İşte bipolar insanlara özgü 10 belirgin davranış:
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na göre, bipolar bozukluğu olan bireylerin manik dönem özellikleri şu şekilde sıralanıyor: