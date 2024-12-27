Bipolar insanlara özgü 10 davranış: Önde gelen psikiyatristler açıkladı

2. YETERSİZLİK DUYGUSU

Bipolar bireyler, depresyon döneminde sosyal etkinliklere katılmakta zorlanabilir ve insanlardan uzak durma eğiliminde olabilirler. Uzmanlar, bu bireylerin depresif süreçte kendilerini yetersiz ve değersiz hissettiklerinin de altını çiziyor. Bu duruma, beyindeki serotonin ve oksitosin gibi nörotransmitterlerin azalması neden oluyor.