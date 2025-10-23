Bir avuç yemek B vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor: Beyin, bağırsak, kalp dostu

CİLT, BEYİN VE HORMON DENGESİNE KATKI

Yüksek B6 ve folat içeriği, Antep fıstığını hormonal denge ve bilişsel sağlık açısından da önemli kılıyor. Bu vitaminler, melatonin ve serotonin gibi hormonların düzenlenmesine yardımcı olurken, beyin hücrelerinin yenilenmesini destekliyor.

Ayrıca içerdiği lutein, zeaksantin ve polifenol gibi antioksidanlar, hücreleri oksidatif stresten koruyarak cilt sağlığına katkıda bulunuyor. Uzmanlara göre bu bileşenler, kolajen üretimini destekleyerek erken yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir.