Bir avuç yemek B vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor: Beyin, bağırsak, kalp dostu
Antep fıstığı, enerji üretimi, metabolizma ve sinir sistemi sağlığı açısından kritik öneme sahip B vitaminleri bakımından dikkate değer bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu kuruyemiş, yalnızca bir atıştırmalık değil, aynı zamanda vücudun temel işlevlerini destekleyen doğal bir “vitamin deposu”.
Araştırmalar, Antep fıstığının neredeyse tüm temel B vitaminlerini B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B5 (pantotenik asit), B6 (piridoksin), B7 (biyotin) ve B9 (folat) orta ila yüksek düzeylerde içerdiğini gösteriyor.
Bir çalışmaya göre, 28 gramlık bir porsiyon (yaklaşık 49 adet) Antep fıstığı, günlük B6 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. Bu oran, Antep fıstığını bu vitaminin en zengin doğal kaynaklarından biri hâline getiriyor.
B6 vitamini, serotonin ve GABA gibi nörotransmitterlerin üretiminde rol oynayarak zihinsel sağlık üzerinde etkili olurken, tiamin ve niasin ise besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olarak yorgunluğu azaltıyor.