Bir avuç yiyen kendini dinç hissediyormuş. Vadi kenarlarında yetişen doğal antioksidan
04.12.2025 09:55
Son Güncelleme: 04.12.2025 09:58
İHA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Nazmi Güner, doğal yaşamak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği alıç meyvesini toplayarak hem kendi sağlığını koruyor hem de sağlıklı yaşamın destekçisi oluyor.
Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu söylenen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşlardan ilgi görüyor.
Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, çiğ tüketmenin yanı sıra çayı, marmelat, reçel ve sirkesi yapılan alıç meyvesi toplaması zahmetli olsa da birçok alanda kullanılması ve yararları ile dikkat çekiyor.
Bozdoğan'daki 75 yaşındaki Nazmi Güner, alıç meyvesini topluyor. Alıç meyvesinin özellikle kalp sağlığına iyi geldiğini belirten Nazmi Güner, "Alıç kalbe iyi gelir, nefesi açar.
Bir avuç yedin mi insan kendini daha dinç hisseder. Bizim büyüklerimiz ‘alıç yersen yolun uzun olur' derdi. Genel vücut sağlığı için de faydalı olduğunu söylüyorlar. Gün içinde bir avuç yersen insan kendini daha zinde hisseder" diye konuştu.
Alıç, sonbahar mevsiminde olgunlaşan, kırmızı veya sarı renkte, küçük ama güçlü bir meyve.
Genellikle ağaçlarda ya da çalılarda yetişen bu meyve, özellikle Anadolu’nun kırsal kesimlerinde yetiştirilir.
Halk arasında "Alıç" olarak bilinen bu meyve, hem sağlık açısından hem de besin değeri bakımından oldukça zengin bir kaynak. Peki, alıç meyvesinin tüketimi nasıl olmalı?
ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?
Alıç, taze olarak yenilebileceği gibi kurutulmuş veya çay olarak da tüketilebilir. Alıç çayı, özellikle sindirim sorunlarına iyi gelirken, taze alıç meyvesi tatlı ve ekşi tadı ile doğrudan atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Ayrıca, alıç reçeli ve marmeladı da oldukça popülerdir.