Bir avuç yiyen kendini dinç hissediyormuş. Vadi kenarlarında yetişen doğal antioksidan

Alıç, sonbahar mevsiminde olgunlaşan, kırmızı veya sarı renkte, küçük ama güçlü bir meyve.

Genellikle ağaçlarda ya da çalılarda yetişen bu meyve, özellikle Anadolu’nun kırsal kesimlerinde yetiştirilir.

Halk arasında "Alıç" olarak bilinen bu meyve, hem sağlık açısından hem de besin değeri bakımından oldukça zengin bir kaynak. Peki, alıç meyvesinin tüketimi nasıl olmalı?

ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?

Alıç, taze olarak yenilebileceği gibi kurutulmuş veya çay olarak da tüketilebilir. Alıç çayı, özellikle sindirim sorunlarına iyi gelirken, taze alıç meyvesi tatlı ve ekşi tadı ile doğrudan atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Ayrıca, alıç reçeli ve marmeladı da oldukça popülerdir.