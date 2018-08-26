NTV

Bir çocuğun çizimleri gerçek olsaydı dünya nasıl görünürdü?

ntv.com.tr

Ressam Tom Curtis, çocuklarının çizimlerini resimlere dönüştürdü ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. İşte bir çocuğun elinden çıkma çizimler gerçek olsaydı göreceklerimiz...

  • 1

    Bir çocuğun elinden çıkma çizimler gerçek olsaydı, insanlar, hayvanlar ve eşyalar nasıl görünürdü? İki çocuk babası ressam Tom Curtis, bu sorunun yanıtını merak etti ve işe koyuldu. Çocuklarının çizimlerini gerçeğe uyarladı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Resimler arasında Kraliçe Elizabeth de var Donald Trump da.

    İşte çocuk çizimlerinin gerçek hayattaki halleri...

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin