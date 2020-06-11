Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de

USTA OYUNCU KADROSU

Bir Demet Tiyatro, Mükremin Abi (Yılmaz Erdoğan), Lütfiye Çıtır (Demet Akbağ) ve bugün hayatta olan, olmayan her biri mesleğinin üstadı oyuncu kadrosu ile yeniden gönüllerde taht kuracak. Kadroda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi usta isimler bulunuyor.