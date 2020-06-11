Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de

Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 20 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro, tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star TV’de...

11.06.2020 - 11:14

Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 1
‘ÇITIR AİLESİ’ GERİ DÖNÜYOR!

Orta sınıf Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen olaylar, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören ve yedi yıl boyunca ekranlarda kalan proje, yeniden ilgi odağı haline gelecek.
Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 2
Her biri birbirinden komik hikayelerinin anlatıldığı Bir Demet Tiyatro, hem nostalji yaşatacak hem de kahkaha fırtınası estirecek.
Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 3

USTA OYUNCU KADROSU

Bir Demet Tiyatro, Mükremin Abi (Yılmaz Erdoğan), Lütfiye Çıtır (Demet Akbağ) ve bugün hayatta olan, olmayan her biri mesleğinin üstadı oyuncu kadrosu ile yeniden gönüllerde taht kuracak. Kadroda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi usta isimler bulunuyor.

Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 4

Bir Demet Tiyatro, 13 Haziran’dan itibaren her Cumartesi ve Pazar Star TV’de!

Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 5
Bir Demet Tiyatro'dan fotoğraflar...
Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 6
Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de - 7

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER