Bir devir onlarla kapandı. Tiyatro efsane isimlerini kaybetti
27.03.2026 09:36
NTV - Haber Merkezi
Son yıllarda Haldun Dormen, Genco Erkal gibi Türk tiyatrosunun usta isimleri hayata veda etti. İşte 27 Mart Dünya Tiyatro Günü anısına kaybettiğimiz efsaneler...
Türk tiyatrosu son yıllarda peş peşe birçok kayıp verdi. Sayısız kez sahneye çıkan, tiyatroya pek çok eser kazandıran ve birçok oyuncu yetiştiren usta isim, son üç yılda sonsuzluğa uğurlandı. İşte alkışları hiç bitmeyecek usta oyuncular ve bıraktıkları izler…
HALDUN DORMEN
Birçok eseri tiyatroya kazandıran, yönetmenlik yapan ve Türk tiyatrosunda Dormen Ekolü'nü yaratan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatroya ömrünü adayan usta isim, son anına kadar çalıştı. "Yaparsın şekerim" lafıyla hafızalara kazınan Dormen, 21 Ocak 2026'da aramızdan ayrıldı.
NAŞİT ÖZCAN
Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nejat Uygur'un talebesi olan ünlü oyuncu, ailesiyle ilgili "Böyle bir ailede olmak gururlu ama ağır da bir yük. Ben inanıyorum ki Naşitlerin soyadını hiç yere düşürmedim" diyerek sürdürdüğü geleneğe saygısını gözler önüne sermişti.
GENCO ERKAL
Türk Tiyatrosunun duayen isimlerinden Genco Erkal da 2024 yılında hayata veda etti. Bir süredir mücadele ettiği kan kanserine yenik düşen usta oyuncu, Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü olmuştur.
Tek kişilik oyunların ustası olarak bilinen Erkal, seneler önceki bir röportajında "Tiyatro benim için bir yaşam biçimi, soluk alma yolu..." demişti.
AYTEN GÖKÇER
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer de 2024 yılında yaşamını yitirdi. Sanat hayatı boyunca birçok oyunda rol alan ve sayısız ödül kazanan Gökçer, Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinin unutulmaz başrolüydü.
Hayatını sanata, tiyatroya adayan Gökçer, vefatından seneler önceki röportajında sanatçının her rolü oynayabilmesi gerektiğini söylemişti.
AYLA ALGAN
Tiyatronun ustalarından Ayla Algan da 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Sanatla dolu ömrüne birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizinin yanı sıra müzik çalışmaları da sığdıran Algan, ardında birçok başarılı sanatçı da bıraktı. Usta sanatçı, vefatından birkaç yıl önceki röportajında "Tiyatroyu sevin" mesajı vermeyi ihmal etmemişti.
KENAN IŞIK
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıl komada kalan usta sanatçı Kenan Işık da 2024'te vefat etti. 76 yaşında aramızdan ayrılan Işık, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra Devlet Tiyatroları'nın usta yönetmeniydi. Ardında birçok tiyatro oyunu da bırakan Kenan Işık, geçirdiği kaza öncesi televizyon projeleriyle gündeme gelse de tiyatrodan hiç vazgeçmedi. Hatta Işık bir sohbetindeki "İyi ki tiyatro var" sözüyle akıllarda yer etti.