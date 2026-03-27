Bir devir onlarla kapandı. Tiyatro efsane isimlerini kaybetti

AYLA ALGAN

Tiyatronun ustalarından Ayla Algan da 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Sanatla dolu ömrüne birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizinin yanı sıra müzik çalışmaları da sığdıran Algan, ardında birçok başarılı sanatçı da bıraktı. Usta sanatçı, vefatından birkaç yıl önceki röportajında "Tiyatroyu sevin" mesajı vermeyi ihmal etmemişti.

KENAN IŞIK

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıl komada kalan usta sanatçı Kenan Işık da 2024'te vefat etti. 76 yaşında aramızdan ayrılan Işık, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra Devlet Tiyatroları'nın usta yönetmeniydi. Ardında birçok tiyatro oyunu da bırakan Kenan Işık, geçirdiği kaza öncesi televizyon projeleriyle gündeme gelse de tiyatrodan hiç vazgeçmedi. Hatta Işık bir sohbetindeki "İyi ki tiyatro var" sözüyle akıllarda yer etti.