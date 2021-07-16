Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar
Tanıdığımız insanları olduğu kadar ünlüleri de dişleriyle birlikte anlam kazanan ifadeleriyle hafızamıza kazıyoruz. Peki, dişleri daha farklı olsaydı ünlüler nasıl görünürdü? İşte Angelina Jolie'den Keanu Reeves'e, Lady Gaga'dan Dwayne Johnson'a ünlülerin farklı dişlerle değişen yüzleri...
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