Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar

Tanıdığımız insanları olduğu kadar ünlüleri de dişleriyle birlikte anlam kazanan ifadeleriyle hafızamıza kazıyoruz. Peki, dişleri daha farklı olsaydı ünlüler nasıl görünürdü? İşte Angelina Jolie'den Keanu Reeves'e, Lady Gaga'dan Dwayne Johnson'a ünlülerin farklı dişlerle değişen yüzleri...

16.07.2021 - 09:02

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 1

Keanu Reeves

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 2

Angelina Jolie

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 3

Dwayne Johnson

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 4

Ashley Graham

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 5

Chris Hemsworth

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 6

Will Smith

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 7

Miley Cyrus

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 8

Vin Diesel

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 9

Selena Gomez

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 10

Blake Lively

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 11

Julia Roberts

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 12

Lady Gaga

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 13

Drake

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 14

Tom Cruise

Bir dişin ünlülerin yüz ifadesini ne kadar değiştirebileceğini gösteren fotoğraflar - 15

Gwen Stefani

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