Bir dönem orada yaşamıştı. Marilyn Monroe'nun Palm Springs'teki evi satışa çıktı
19.02.2026 20:23
NTV - Haber Merkezi
Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Marilyn Monroe vefatından yıllar sonra gündeme geldi. İkonik oyuncunun Palm Springs'teki eski evi satışa çıkarıldı.
"Erkekler Sarışınları Sever" (Gentlemen Prefer Blondes), "Milyoner Avcıları" (How to Marry a Millionaire), "Yaz Bekarı" (The Seven Year Itch) ve "Bazıları Sıcak Sever" (Some Like It Hot) gibi filmlerin yıldızı Marilyn Monroe, vefatından seneler sonra gündeme gelmeye devam ediyor.
4 Ağustos 1962'de Los Angeles'taki evinde ölü bulanan ve 36 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybeden Marilyn Monroe'nun Palm Springs'teki eski evi satışa çıktı.
BİR DÖNEM YAŞADIĞI EV SATIŞA ÇIKTI
Yıldız oyuncunun 60'lı yılların başında yaşadığı ve şu anda Nick Adler'e ait olan ev, 3 milyon 300 bin dolara (yaklaşık 145 milyon TL) satışa çıkarıldı.
Üç bin metrekarelik alanda bulunan, dağ manzarasına sahip olan ev; 4 yatak odası, 4 banyo, eğlence alanları ve özel bir havuza sahip. Monroe'nun bir dönem yaşadığı ev, Palm Springs şehrinin Vista Las Palmas semtinde yer alıyor.
Evin satışıyla ilgilenen emlakçı, “Marilyn Monroe, dünyanın en tanınmış figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu ev de insanları bu mirasa somut bir şekilde bağlıyor” ifadelerini kullandı.
Asıl adı Norma Jeane olan Marilyn Monroe'nun biyografisi, filmlere ve kitaplara konu oldu. Yıldız ismin hayatı son olarak “Blonde” filminde anlatıldı. Filmde ünlü isme Ana de Armas hayat verdi.