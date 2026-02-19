Bir dönem orada yaşamıştı. Marilyn Monroe'nun Palm Springs'teki evi satışa çıktı

Üç bin metrekarelik alanda bulunan, dağ manzarasına sahip olan ev; 4 yatak odası, 4 banyo, eğlence alanları ve özel bir havuza sahip. Monroe'nun bir dönem yaşadığı ev, Palm Springs şehrinin Vista Las Palmas semtinde yer alıyor.

Evin satışıyla ilgilenen emlakçı, “Marilyn Monroe, dünyanın en tanınmış figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu ev de insanları bu mirasa somut bir şekilde bağlıyor” ifadelerini kullandı.