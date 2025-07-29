Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız?
Erkeklerin duygusal olarak bağlanması, genellikle zaman alan ve karmaşık bir süreçtir. Ancak bir kez bağlandıklarında, potansiyel partnerlerine sadık kalma eğilimi gösterirler.
Erkeklerin, kadınlara kıyasla daha zor bağ kurmalarının başlıca nedeni, duygularını doğrudan ifade etmekte zorlanmalarıdır.
Peki erkekler duygusal olarak bağlandıklarında nasıl davranırlar? Marriage.com'da yer alan habere göre, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı güçlü işaretler var: