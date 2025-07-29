Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız?

Erkek, her koşulda destekleyici olan bir partnerle karşılaştığında, duygusal yakınlığın temelleri daha hızlı atılır. Bu ilişki modeli, erkeğin kendisini güvende hissetmesini sağlayarak bağlılık duygusunu güçlendirir.

Bir kadının duygularını açık açık ifade etmesi ve savunmasız yanlarını göstermesi de, erkeğin duygusal açlığını fark etmesine olanak tanır.