Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız?

Erkeklerin duygusal olarak bağlanması, genellikle zaman alan ve karmaşık bir süreçtir. Ancak bir kez bağlandıklarında, potansiyel partnerlerine sadık kalma eğilimi gösterirler.

Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız? - 1

Erkeklerin, kadınlara kıyasla daha zor bağ kurmalarının başlıca nedeni, duygularını doğrudan ifade etmekte zorlanmalarıdır.

Peki erkekler duygusal olarak bağlandıklarında nasıl davranırlar? Marriage.com'da yer alan habere göre, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı güçlü işaretler var:

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Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız? - 2

Erkek, her koşulda destekleyici olan bir partnerle karşılaştığında, duygusal yakınlığın temelleri daha hızlı atılır. Bu ilişki modeli, erkeğin kendisini güvende hissetmesini sağlayarak bağlılık duygusunu güçlendirir.

Bir kadının duygularını açık açık ifade etmesi ve savunmasız yanlarını göstermesi de, erkeğin duygusal açlığını fark etmesine olanak tanır. 

Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız? - 3

Kadının minnettarlığını sık sık dile getirmesi de, erkeğin bağ kurma arzusunu olumlu yönde etkileyebilir. ''Teşekkür ederim'' ya da ''İyi ki varsın'' gibi ifadeler,  erkeğin kendisini özel hissetmesine ve partnerini diğerlerinden farklı görmesine katkı sağlar.

Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız? - 4

Andrew Dolan’ın "Erkekleri Duygusal Olarak Ulaşılabilir Kılan Şeyler" adlı kitabında da vurgulandığı üzere, bencil ya da talepkâr tutumlardan uzak durmak, bir erkeğin bağ kurma isteğini artırabilir. Erkekler, üzerlerinde baskı kurmayan kişilerle daha derin ve anlamlı ilişkiler geliştirmeye eğilimlidir.

Bir erkeğin duygusal olarak bağlandığını nasıl anlarız? - 5

Duygusal olarak bağlı bir erkek, genellikle konfor alanının dışına çıkarak partneri için çaba göstermeye istekli olur. Yoğun bir programı olsa dahi, değer verdiği kişiyle vakit geçirmek için zaman yaratmaya çalışır. Aynı zamanda, konuşmalardaki önemli detayları da hatırlar. Bu, onun hem zihinsel hem de duygusal olarak ilişkiye yatırım yaptığını gösterir. 

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