Bir erkeğin sizden hoşlandığını gösteren 20 işaret: İlişki uzmanı açıkladı

İLİŞKİ İÇİN ACELE ETMEZ

Duygularını hemen açmak yerine önce size yakın olmak ve güveninizi kazanmak istiyorsa, bu onun ciddi düşündüğünü gösterir.

İlişki uzmanı LeTisha Underwood’a göre, birinden hoşlandığını kesin olarak anlamanın tek yolu, ona doğrudan sormaktır. Belirsizlik sizi yoruyorsa, dürüst bir konuşma başlatmayı deneyebilirsiniz.