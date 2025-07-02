Bir erkeğin sizden hoşlandığını gösteren 20 işaret: İlişki uzmanı açıkladı
Bir erkeğin sizden hoşlandığını düşünüyor ama emin olamıyor musunuz? İlişki uzmanı LeTisha Underwood'a göre, beden dili ve konuşma tarzı gibi unsurlar, gizli bir hoşlantının güçlü ipuçlarını verebilir.
GÖZ TEMASI KURAR
Uzun süreli göz teması kurmak, hoşlantının en belirgin işaretlerinden biridir. Normalde insanlar konuşurken birbirleriyle 4-5 saniyeden fazla göz teması kurmazlar. Ancak size daha uzun sürelerde bakıyorsa, özel bir ilgi söz konusu olabilir.