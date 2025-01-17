Bir erkeğin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız?

Hoşlanan bir erkek, kadınla ilgili küçük detaylara büyük bir dikkat gösterir. Kadının sevdiği şeyler hakkında sorular sorar ve bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışır. Mesela favori kitapları, müzikleri ya da hobileri hakkında konuşmalar yapabilir.

Kadın bir olaydan bahsederken, erkek konuyu derinleştirip kadının hislerini anlamaya çalışır. Bu, onun dünyasına girmeye istekli olduğunu gösterir. Hoşlanan bir erkeğin, kadına zaman yaratmak için çaba harcaması da sık rastlanan bir durumdur.