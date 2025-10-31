Bir evliliğin sonunu getiren 4 yıkıcı davranış

Sağlıklı iletişim, evlilik kurumunun temel taşlarından biridir. Ancak birçok çift, bilinçsizce zararlı iletişim biçimlerine başvurabilir. Bu durum, birlikteliklerin uzun ömürlü olmasını engelleyebilir.

HAKLI ÇIKMA ÇABASI

Evlilikteki en yaygın zararlı iletişim biçimlerinden biri, "kazanma" çabasıdır. Bu durumda çiftler, tartışmayı bir mücadele olarak görür ve sorunu anlayışla çözmek yerine haklı çıkmaya odaklanırlar. Suçluluk duygusu yaratmak, tehdit etmek ve sürekli şikayet etmek gibi taktikler bu iletişim biçiminde sıklıkla görülür.

SUÇLAYICI OLMAK

Çiftler arasındaki bir diğer yaygın iletişim sorunu da sürekli "doğru" olmaya çalışmasıdır. Bu durumda çiftler, aynı tartışmayı defalarca yaparlar ancak hiçbir şey çözülmez. Her iki taraf da birbirini devamlı yanlış olmakla suçlar. 

İletişim uzmanlarına göre, bu döngüden çıkabilmek için kişi, kendisini objektif bir şekilde değerlendirmeye istekli olmalı ve bazen yanlış yapabileceğini kabul etmelidir.


İLETİŞİMDEN KAÇINMAK

Çiftler bazen duygularını doğrudan ifade etmek yerine çeşitli davranışlarla dışa vururlar. Bunun çeşitli sebepleri olabilir: Karşı tarafın kendilerini dinlemeyeceğini düşünmek, duygusal savunmasızlık hissi veya tartışma korkusu. Mevcut etkenler, evlilikte duygusal mesafeyi artırabilir.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Bazı çiftlerde, iletişim giderek daha yıkıcı bir hale gelebilir. Burada amaç, karşı tarafa duygusal veya psikolojik zarar vermektir. Alkol bağımlılığı gibi ciddi sorunlar yaşayan çiftlerde bu tür tartışmalar daha sık görülür.

Taraflar birbirlerini küçük düşürmek, aşağılamak ve hakaret etmek amacıyla sürekli çatışırlar. Bu tür ilişkilerde, iletişim neredeyse yok denecek kadar azdır ve çiftler, karşılıklı öfke ve nefretle birbirlerinde derin ruhsal yaralar açabilirler. 

