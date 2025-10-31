Bir evliliğin sonunu getiren 4 yıkıcı davranış
Sağlıklı iletişim, evlilik kurumunun temel taşlarından biridir. Ancak birçok çift, bilinçsizce zararlı iletişim biçimlerine başvurabilir. Bu durum, birlikteliklerin uzun ömürlü olmasını engelleyebilir.
HAKLI ÇIKMA ÇABASI
Evlilikteki en yaygın zararlı iletişim biçimlerinden biri, "kazanma" çabasıdır. Bu durumda çiftler, tartışmayı bir mücadele olarak görür ve sorunu anlayışla çözmek yerine haklı çıkmaya odaklanırlar. Suçluluk duygusu yaratmak, tehdit etmek ve sürekli şikayet etmek gibi taktikler bu iletişim biçiminde sıklıkla görülür.