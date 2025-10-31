Bir evliliğin sonunu getiren 4 yıkıcı davranış

SUÇLAYICI OLMAK

Çiftler arasındaki bir diğer yaygın iletişim sorunu da sürekli "doğru" olmaya çalışmasıdır. Bu durumda çiftler, aynı tartışmayı defalarca yaparlar ancak hiçbir şey çözülmez. Her iki taraf da birbirini devamlı yanlış olmakla suçlar.

İletişim uzmanlarına göre, bu döngüden çıkabilmek için kişi, kendisini objektif bir şekilde değerlendirmeye istekli olmalı ve bazen yanlış yapabileceğini kabul etmelidir.





