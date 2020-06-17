Bir evsizin hayatını değiştiren, kitaba ve filme konu olan kedi Bob öldü

ntv.com.tr 17.06.2020 - 11:24
James Bowen'in çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan kedi Bob 14 yaşında öldü.
Bowen’in Bob’un hikayesini anlattığı kitabı 2012’de basıldı, 2016’da Luke Treadaway’in rol aldığı filme uyarlandı.
Bob, filmin bir sonraki yıl çekilen devam filmi A Gift from Bob’da da boy gösterdi.
Eski bir eroin bağımlısı olan James Bowen, sokaklarda yaşıyor ve hayatını sokak sanatçılığı yaparak kazanıyordu. Yaşadığı psikolojik sorunlar ve uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bipolar tanısı konuldu. Rehabilitasyona gitti ve Tottenham’da bir barınakta yaşamaya çalıştı. Bir gün barınağa girerken, hayatını değiştirecek olan sarman kediyle karşılaştı. Bacağında enfeksiyon olduğunu fark edip sarman kediye yardım etme kararı aldı.