Bir fotoğrafçının gözünden evsiz çiftin aşkı

Nairobili fotoğrafçı Muchiri Frames, aşkın saf ve koşulsuz oluşunu kanıtlayan bir çalışma gerçekleştirdi. Nairobi’deki bir parkta evsiz Sammy ile karşılaşan Muchiri Frames ona "Hiç aşık oldun mu?" diye sordu. Sammy gözleri parlayarak kız arkadaşını anlattı. Her ikisi de sokakta yaşıyordu ve sokakta tanışmışlardı. Arkadaşlıkları ilham verici bir aşk hikayesine dönüşmüştü. Dinlediklerinder etkilenen Frames, yeni arkadaşlarına bir hediye vermeye karar verdi ve aşklarını fotoğrafladı. İşte aşkın ayrım gözetmeyeceğini kanıtlayan ve adeta bir moda çekimine dönüşen fotoğraflar.