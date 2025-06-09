Bir hafta boyunca her gün kemik suyu içersek ne olur?

Kemik suyunun düzenli tüketilmesi halinde eklem ağrısından sindirim sistemine kadar pek çok soruna iyi geldiği öne sürülüyor. Bu iddiaların bir kısmı bilimsel araştırmalarla desteklense de, bazıları yalnızca kişisel deneyimlere dayanıyor.

Diyetisyen Trista Best’e göre, kemik suyunda bulunan amino asitler ve kolajen, beyin sağlığı açısından oldukça değerli. Kemik suyu, özellikle glutamin içeriği sayesinde bağırsak-beyin hattını destekleyerek zihinsel işlevleri ve ruh halini iyileştirebiliyor.