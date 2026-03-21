Bir ilişkinin biteceğini gösteren 4 sinsi işaret
21.03.2026 10:05
Son Güncelleme: 21.03.2026 10:12
Öznur Doğan
Romantik ilişkilerin sona ermesine yol açan yaygın nedenler arasında sadakatsizlik, tartışma ve ihmal gibi pek çok etken bulunur. Ancak uzmanlar, bir ilişkiyi bitiren sürecin çok daha küçük sinyallerle kendini ele verebileceğini belirterek uyarıyor.
Görünürde büyük bir sorun olmamasına rağmen ilişkinizde gizli bir gerilim hissettiğiniz oldu mu? Belki bir süredir sizi rahatsız eden ama dile getirmekten kaçındığınız bir konu ya da partnerinizin size karşı olan öngörülemez tavırları... Psikoterapist Katherine Cavallo, bir ilişkiyi sinsice bitiren başlıca belirtileri uzun süren sessizlikler, fiziksel yakınlıktan kaçınma, konulara ilgisiz kalma ve savunmacı davranışlar olarak sıralıyor.
Uzman isim, gelecek vaat etmeyen bir ilişkiyi, ''yumurta kabukları üzerinde yürümek'' olarak tanımlıyor.
İlişki koçu Gemma Nice ise bu tarz ilişkiler için bulaşık makinesi benzetmesini kullanıyor:
''Bulaşık makinesini yerleştirdiniz ama partneriniz gelip dizme şeklinizi beğenmediği için sizi eleştiriyor. Oysa bu öfkenin asıl nedeni makineyi yanlış doldurmuş olmanız değil, zamanla birikmiş olan küçük sorunlar.''
Fiziksel yakınlığın azalması da gizli gerilimin diğer işaretleri arasında yer alıyor. Verywell Mind yazarlarına göre cinsel isteğin dalgalanması normal bir durum olsa da, konuşulmayan sorunlar çiftlerin dokunma arzusunu olumsuz etkiliyor.
Psikoterapist Katherine Cavallo, erken yaşta yaşanan travmalar ya da geçmiş romantik deneyimlerin, terk edilme korkusunu ve güven sorunlarını tetikleyebildiğini ifade ediyor. Bu durum karşı tarafta bir gerilim yaratırken, savunmacı davranışların da ortaya çıkmasına yol açıyor.
Uzmanlar, kişinin özgüveninin düşük olması veya sevgiye layık hissetmemesinin de çözümden uzak tartışmalara zemin hazırlayabildiğinin altını çiziyor.
Belirsizlik hissi karşısında gerilimden kaçınmak yerine, bu duyguların yapıcı bir iletişimle ele alınması büyük önem taşıyor. Sorunları dile getirmekten çekinmek, uzun vadede toksik iletişim kalıplarının oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.
Daha önce yapılan araştırmalar da bu yaklaşımı destekliyor. Günlük çatışmaları etkili ve yapıcı bir şekilde yönetemeyen çiftlerin boşanma olasılığı daha yüksekken, sorunlarını sağlıklı iletişim yoluyla çözebilen çiftlerin ilişkileri daha uzun vadeli oluyor.