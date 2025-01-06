Bir ilişkinin evliliğe gittiğini gösteren 7 işaret
Sadakat, dürüstlük ve tutku gibi kavramlar, romantik bir ilişkinin güçlü temeller üzerine kurulması için oldukça önemlidir. Çiftlerin birbirlerine karşı açık bir iletişim halinde olması ve birbirlerinin kişisel alanlarına saygı duymaları, bir ilişkinin evlilikle taçlanacağını gösterebilir. Ancak evlilik sinyali veren belirtiler, bunlarla sınırlı değildir. İşte bir ilişkinin, evliliğe gittiğini gösteren 7 işaret:
ORTAK GELECEK PLANLARI YAPMAK
Çiftlerin, birbirlerinin hayatına dair uzun vadeli planlar yapmaları, ilişkilerinin evlilikle süsleneceğine dair güçlü bir işaret olabilir. Örneğin birlikte bir ev almak, çocuk sahibi olmayı dilemek veya emeklilik planları kurmak, ilişkinin ciddi boyutlara taşındığının göstergesidir.