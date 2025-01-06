Bir ilişkinin evliliğe gittiğini gösteren 7 işaret

KİŞİSEL ALAN DUYULAN SAYGI

Evliliğe hazır olan çiftler, hem birlikte vakit geçirmeyi hem de birbirlerinin kişisel alanına saygı göstermeyi başarırlar. Kendi hobilerine ve kişisel alanlarına zaman ayırmak, ilişkinin sağlıklı olduğunun ve ilerleyebileceğinin bir işareti olabilir.