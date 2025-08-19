Bir ilişkinin sona yaklaştığını gösteren 13 işaret
Bazı ilişkiler, tarafların farklı bakış açılarına bürünmesi ya da birbirlerinden sıkılmasıyla birlikte alışkanlığa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre bu aşama, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor.
Romantik ilişkiler genellikle tek bir nedenden değil, birden fazla etkenin birleşiminden dolayı sona erer. Bu etkenler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
- Güven kaybı
- İletişim eksikliği
- Saygı eksikliği
- Fiziksel yakınlığın kaybolması
- Farklı öncelikler
- Emek verilmemesi
- Çözülmemiş sorunlar
- Uyuşmayan değerler
- Maddi stres