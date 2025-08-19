Bir ilişkinin sona yaklaştığını gösteren 13 işaret

Bazı ilişkiler, tarafların farklı bakış açılarına bürünmesi ya da birbirlerinden sıkılmasıyla birlikte alışkanlığa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre bu aşama, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

Romantik ilişkiler genellikle tek bir nedenden değil, birden fazla etkenin birleşiminden dolayı sona erer. Bu etkenler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Güven kaybı
  • İletişim eksikliği
  • Saygı eksikliği
  • Fiziksel yakınlığın kaybolması
  • Farklı öncelikler
  • Emek verilmemesi
  • Çözülmemiş sorunlar
  • Uyuşmayan değerler
  • Maddi stres

Psikolog Silvana Mici ise ilişkinin sona yaklaştığını gösteren 13 belirgin işaret bulunduğunu söylüyor:

1. Cinsellik, ilişkilerin bağını kuvvetlendiren özel bir eylemdir. Dokunmanın, yakınlığın kaybolması, ilişkinin sona yaklaştığının ilk sinyallerindendir.

İLETİŞİMİN AZALMASI

2. Günlük konuşmalar yok denecek kadar azsa, mesajlar ve aramalar eskisi gibi yoğun değilse, bu da tehlikeli bir işarettir.

3. El ele tutuşmalar, öpücükler yerini mesafeli duruşlara ve fiziksel soğukluğa bırakmışsa, ilişki alarm veriyor olabilir.

4. “Aşkım, canım” gibi ifadeler yerini doğrudan isimle hitaplara bıraktıysa, duygusal bağlar zayıflamış olabilir.

5. Birlikte yapılan aktiviteler, artık tek başına yapılan bireysel uğraşlara dönüştüyse bu da bağın zayıfladığına işaret eder.

6. Aynı evde yaşıyor olsanız bile birlikte kaliteli vakit geçirmemek, ilişkinin soğuduğunu gösterir.

7. Birbirinizin hayatına dair pek bir şey bilmiyorsanız ya da bazı şeyleri gizlemeyi tercih ediyorsanız bu güvenin sarsıldığını gösterir.

8. Partnerinizin her hareketi sinirinizi bozuyorsa, eskiden sevimli gelen şeyler artık rahatsız ediciyse, bu da ilişkinin bittiğinin habercisi olabilir.

9. Sadece bir tarafın sürekli ödün verdiği bir ilişki sürdürülebilir değildir. Taviz dengesinin bozulması, ilişkinin sağlıksızlaştığını gösterir.

10. Kendi benliğinizi, bireyselliğinizi yitirdiğinizi hissediyorsanız, bu da ilişkinin zararlı bir noktaya geldiğini gösterebilir.

11. Evlilik, çocuk ya da ortak yatırımlar gibi konular gündeme gelmiyor ya da bilinçli şekilde erteleniyorsa, bu da geleceğe dair umutsuzluğu gösterir.

12. Partnerinizin duygusal veya fiziksel ihtiyaçlarına kayıtsız kalmak, ilişkinin ihmal edildiği anlamına gelir.

13. Artık birbirinizin duygularına dokunamıyor, anlayamıyor ya da paylaşamıyorsanız, ilişkinizde mesafe artmış olabilir. 

Marriage.com'da yer alan habere göre; İlişkilerde yaşanan krizler çözümsüz değildir. Ancak bunun için her iki tarafın da çaba göstermesi şarttır.

