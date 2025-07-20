Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz?

2. SAVUNMACILIK

Eleştirilmek, birçok kişide otomatik olarak savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. Suçlamalardan kaçınmak adına yapılan inkârlar ya da karşı suçlamalar, sağlıklı iletişimi baltalıyor. Oysa en küçük bir sorumluluğu kabul etmek bile taraflar arasında empati ve anlayışın gelişmesine katkı sağlayabiliyor.



3. AŞAĞILAMA



Göz devirmek, alaycı sözler veya küçümseyici davranışlar... Bu tür tutumlar, karşılıklı saygıyı ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre, kızgınlık anlarında bile saygı ve nezaket çerçevesinde kalabilmek, uzun vadede duygusal güvenliğin temellerini oluşturuyor.





