Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz?
İlişkilerde yaşanan çatışmalar, çoğu zaman bir sonun habercisi gibi algılansa da, uzmanlara göre bu durumun tam tersi geçerli olabilir. Her bireyin duygu ve düşünce yapısının farklı olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Mesele tartışmanın kendisi değil, onunla nasıl başa çıkıldığıdır,” diyor.
Pek çok kişi çocukluk döneminde sessizlikle, suçlamayla veya duygusal dışlanmayla sonuçlanan tartışmalara tanıklık ettiğinden, çatışma kavramına karşı savunmacı ve kaygılı bir yaklaşım geliştiriyor. Ancak sağlıklı ilişkiler, çatışmadan kaçmak yerine onunla yüzleşmeyi, güveni yeniden inşa etmeyi ve duygusal bağ kurmayı hedefliyor.