Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz?

İlişkilerde yaşanan çatışmalar, çoğu zaman bir sonun habercisi gibi algılansa da, uzmanlara göre bu durumun tam tersi geçerli olabilir. Her bireyin duygu ve düşünce yapısının farklı olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Mesele tartışmanın kendisi değil, onunla nasıl başa çıkıldığıdır,” diyor.

Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 1

Pek çok kişi çocukluk döneminde sessizlikle, suçlamayla veya duygusal dışlanmayla sonuçlanan tartışmalara tanıklık ettiğinden, çatışma kavramına karşı savunmacı ve kaygılı bir yaklaşım geliştiriyor. Ancak sağlıklı ilişkiler, çatışmadan kaçmak yerine onunla yüzleşmeyi, güveni yeniden inşa etmeyi ve duygusal bağ kurmayı hedefliyor.


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Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 2

Uzmanlar, özellikle dört temel davranış biçiminin ilişkilerde güveni ve bağlılığı zedelediğini belirtiyor:

Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 3

1. ELEŞTİRİ

Partnerin davranışları yerine doğrudan kişiliğine yöneltilen eleştiriler, tarafların birbirini değersiz hissetmesine neden oluyor. Örneğin, “Her zaman dikkatsizsin” gibi genellemeler yerine, “Planlarımızı unuttuğunda üzülüyorum” gibi duyguları merkeze alan ifadeler öneriliyor.


Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 4

2. SAVUNMACILIK

Eleştirilmek, birçok kişide otomatik olarak savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. Suçlamalardan kaçınmak adına yapılan inkârlar ya da karşı suçlamalar, sağlıklı iletişimi baltalıyor. Oysa en küçük bir sorumluluğu kabul etmek bile taraflar arasında empati ve anlayışın gelişmesine katkı sağlayabiliyor.

3. AŞAĞILAMA

Göz devirmek, alaycı sözler veya küçümseyici davranışlar... Bu tür tutumlar, karşılıklı saygıyı ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre, kızgınlık anlarında bile saygı ve nezaket çerçevesinde kalabilmek, uzun vadede duygusal güvenliğin temellerini oluşturuyor.


Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 5

4. DUVAR ÖRME

Partnerlerden birinin çatışmadan kaçınmak amacıyla iletişimi tamamen kesmesi, diğer tarafın dışlanmış hissetmesine yol açıyor. Bu tür durumların farkına varmak ve gerekli molaları vererek sakinleşmek, yapıcı bir diyaloğun kapısını aralıyor.


Bir ilişkiyi mahveden toksik alışkanlıklar: Nasıl çözebilirsiniz? - 6

“Çatışmasız İlişki Yoktur, Onarma Becerisi Olan İlişki Vardır”

İlişki uzmanları, çiftlerin en büyük gücünün “onarma” becerisi olduğunu vurguluyor. Bu, tartışma sonrası özür dilemek, empati kurmak ve tekrar duygusal bağ kurmak şeklinde gerçekleşebiliyor. Duygusal güvenliğin temeli ise, bireylerin yargılanmadan dinleneceklerine dair inançlarıyla atılıyor.

Çatışmalar ilişkilerin sonu değil, yeniden bağ kurma fırsatı olabilir. Birbirine anlayış ve güvenle yaklaşmayı öğrenen çiftler, yalnızca sorunları çözmekle kalmıyor; ilişkilerini daha da derinleştiriyor.

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